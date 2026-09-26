The Voice: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι»-Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Μαζωνάκη και η άδεια καρέκλα

Snapshot Το «The Voice» επιστρέει με ένα μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι coaches, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός και καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος Διονυσίου, ο Apon και η Πάολα, που θα πάρει τη θέση του Μαζωνάκη.

Οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες του Μαζωνάκη, όπως το «Ανήκω σε μένα» και το «Έλα να δεις».

Η άδεια καρέκλα του Μαζωνάκη συμβολίζει την απουσία του στην κριτική επιτροπή, όπου είχε καθίσει για δύο σεζόν.

Το τρέιλερ έχει προκαλέσει συγκίνηση στα social media, με το κοινό να θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του. Snapshot powered by AI

Με μια άδεια καρέκλα και μια φράση που συγκινεί επιστρέφει το «The Voice», τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο νέο τρέιλερ του talent show, οι coaches, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο ειδικό αφιέρωμα ερμηνεύουν τραγούδια του αείμνηστου τραγουδιστή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Ξεχωριστή είναι η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας συγκινημένος: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

Η φράση του Μάστορα συνοδεύεται από πλάνα των coaches να τραγουδούν, ενώ στο μουσικό αφιέρωμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Διονυσίου, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Apon και η Πάολα η οποία θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων το «Ανήκω σε μένα», το «Έλα να δεις» και άλλα αγαπημένα τραγούδια από την πολυετή πορεία του.

Η άδεια καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη

Η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται αισθητή σε όλο το τρέιλερ, με την άδεια καρέκλα να λειτουργεί ως ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα του αφιερώματος.

Ο τραγουδιστής είχε καθίσει στη θέση του coach για δύο σεζόν στο «The Voice», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο δημοφιλές talent show.

Το νέο τρέιλερ έχει ήδη προκαλέσει συγκίνηση στα social media, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν την απουσία του και να θυμούνται τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του.

Το «The Voice» επιστρέφει, με ένα μουσικό αφιέρωμα αφιερωμένο στον καλλιτέχνη, με τη φωνή των συναδέλφων και φίλων του να κρατά ζωντανή τη μνήμη του.

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