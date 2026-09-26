Η μάχη των σίριαλ μόλις ξεκίνησε - Οι πρώτες εντυπώσεις και τα δυνατά χαρτιά που έρχονται

Snapshot Ο ALPHA ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν με επιτυχημένες σειρές και εξασφάλισε τα δικαιώματα του «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε τις σειρές «Ντέρτι» και «Κρίνο και Αγκάθι», ενώ προετοιμάζει την πρεμιέρα του «Σπιλιάδες» βασισμένου σε βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου.

Το MEGA προβάλλει τις σειρές «Κάμπινγκ» και «Δυο μαύρα πουκάμισα» και ετοιμάζει τις παραγωγές «Κανακαρά» και «Νταντά της Γειτονιάς».

Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει στη μυθοπλασία με τη σειρά «Μπλε Ώρες», που συνδυάζει έρωτες, αποκαλύψεις και δολοφονίες στο σενάριο της Βάνας Δημητρίου.

Το STAR συνεχίζει με την κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα», που φέρνει πρωτοτυπία και έξυπνο χιούμορ με πρωταγωνιστές τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου. Snapshot powered by AI

Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν και η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είχε άφθονες δόσεις μυθοπλασίας στη βραδινή ζώνη. Οι σειρές βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις μετρήσεις της Nielsen να αποτυπώνουν τις πρώτες τάσεις. Όμως, το επόμενο διάστημα νέα σίριαλ αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τον τηλεοπτικό χάρτη μοιράζοντας ξανά την τράπουλα.

Ο ALPHA έκανε ποδαρικό με το δεξί. Με επιτυχημένες συνταγές, κατάφερε να εκτοξεύσει τα νούμερά του, και όχι τυχαία. Είναι ένας σταθμός που, με συνέπεια απέναντι στους τηλεθεατές, έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε δυνατές παραγωγές, αλλά και σε οικογενειακές κωμωδίες, όπως το «Σόι σου» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις. Για ακόμη μία σεζόν, ο κόσμος δείχνει ότι αναζητά δουλειές που έχουν κάτι διαφορετικό να προσφέρουν ή τον κάνουν να διασκεδάζει. Και ο ALPHA φαίνεται πως γνωρίζει καλά και τις δύο πλευρές. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι εξασφάλισε τα δικαιώματα του «Ριφιφί», ενός τηλεοπτικού αριστουργήματος δια χειρός του μετρ Σωτήρη Τσαφούλια.

Η συνέχεια κρύβει περισσότερες εκπλήξεις, καθώς τα δυνατά χαρτιά του σταθμού… ακολουθούν. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ξεκινά η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» και η υπόθεση δείχνει ότι δεν θα περάσει απαρατήρητη από τους λάτρεις των καθημερινών σίριαλ. Η Αρετή, μια γυναίκα από φτωχή γειτονιά στη Δραπετσώνα, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της οικογένειάς της μέσα από την ομορφιά της μικρής κόρης της, Άννας, την οποία σέρνει από casting σε casting. Οι σχέσεις της με τη μεγάλη της κόρη Ναταλία – εκπαιδεύτρια kick boxing - είναι τεταμένες μια και η Ναταλία δεν συμφωνεί με την οπτική της μάνας της για τη ζωή.

Στον ALPHA, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, πρεμιέρα θα κάνει και το σίριαλ «Μια γυναίκα» με τους Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλη Μαγουλιώτη, Θάνο Λέκκα, Γιώργο Τριανταφυλλίδη, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ιστορία ξεκινά όταν μια πρωτοφανής θεομηνία, καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας στον Πειραιά, όπου ζει με τα δυο μικρά παιδιά της την ευφυή Χαρά και τον εσωστρεφή Νικόλα. Η Μαρίνα ζει με τη μνήμη του άντρα της Νίκου, που έχει πνιγεί σε ατύχημα πριν τέσσερα χρόνια. Παλεύει να τον κρατήσει ζωντανό στις ψυχές των παιδιών, με το να τους μιλάει καθημερινά γι’ αυτόν και τις όμορφες στιγμές τους.

Στον ΑΝΤ1, η εβδομάδα που έκλεισε, είχε τη γεύση μιας άλλης εποχής. Τόσο το «Ντέρτι» όσο και το «Κρίνο και Αγκάθι» έπεσαν στην αρένα και κατάφεραν να κερδίσουν ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών. Οι δύο σειρές ξεχωρίζουν για τις υπέροχες ερμηνείες των ηθοποιών και για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Το «Ντέρτι» φέρει την υπογραφή των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, δύο ανθρώπων που «ανέστησαν» την ελληνική μυθοπλασία, ενώ η επιλογή των Φάνη Μουρατίδη, Τάσου Νούσια, Κλέλιας Ρένεση, Λεωνίδα Κακούρη, Αργύρη Πανταζάρα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι μία καλή αφορμή για να συντονιστεί ο τηλεθεατής στη μικρή οθόνη. Ένα εξτρά μπόνους η σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, που συμπληρώνει την ομάδα του με τον Μιχάλη Ρουμπή.

Στην περίπτωση του σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι», τα ονόματα των πρωταγωνιστών μπορούν να απογειώσουν μία γνώριμη στο κοινό ιστορία με έρωτες, μυστικά, πάθη. Στέλιος Μάινας, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, αλλά και Τάσος Ιορδανίδης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Αναστασία Παντούση συνθέτουν ένα καστ ηθοποιών με υποκριτικό εκτόπισμα.

Ο ΑΝΤ1, βέβαια, δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Στο προσεχές διάστημα, πρεμιέρα θα κάνει και το σίριαλ «Σπιλιάδες», βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου. Όταν μία γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

Το MEGA σε νέα τροχιά

Στο Μεγάλο κανάλι, παρακολουθήσαμε τις πρεμιέρες των σειρών «Κάμπινγκ» και «Δυο μαύρα πουκάμισα». Πολυδιαφημισμένες και με πολλές προσδοκίες, «βούτηξαν» στα βαθιά του ανταγωνισμού και η πορεία τους σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ακόμη αναζητούν το κοινό τους, όπως και οι περισσότερες σειρές που βγήκαν στον αέρα, όμως υπάρχουν στοιχεία που αξίζουν την προσοχή. Το «Κάμπινγκ» είναι μία δουλειά με καλούς ηθοποιούς και χαρακτήρες που κρύβουν τη δική τους ιστορία. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ως Σοφοκλής είναι στα μεγάλα ατού, όπως και το γεγονός ότι αυτή η δουλειά ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα σε στοιχεία κωμωδίας και μυστηρίου.

Όσον αφορά τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», το καστ σχολιάστηκε έντονα από το κοινό του X, όμως ο Βασίλης Μπισμπίκης ταιριάζει γάντι στον Μανούσο και η Μαρίνα Ψάλτη με τον Μιχάλη Αεράκη παραδίδουν μαθήματα υποκριτικής. Το σενάριο έχει δύο πολύ δυνατά σημεία: το πρώτο είναι ότι βασίζεται στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και το δεύτερο είναι ότι φέρει την υπογραφή της Εμμανουέλας Αλεξίου, η οποία υπήρξε μία από τις σεναριογράφους του «Σασμού», της σαρωτικής επιτυχίας του ALPHA.

Στο άμεσο μέλλον, το MEGA θα βγάλει στον αέρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες δουλειές. Η νέα σειρά εποχής «Κανακαρά» μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Στη νέα μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας, οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών.

Επίσης, θα δούμε τη σειρά «Νταντά της Γειτονιάς». Μια σύγχρονη ιστορία, γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, που μας υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν, που θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα (Ρένα Λύκου) πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο. Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα - το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ - να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς». Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης.

Η επιστροφή του ΣΚΑΪ

Το κανάλι του Φαλήρου φέτος αποφάσισε να επενδύσει ξανά στη μυθοπλασία και το έκανε με ένα δυνατό team. Ανδρέας Γεωργίου και Κούλης Νικολάου ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Βάνα Δημητρίου στην καθημερινή σειρά «Μπλε Ώρες», σε ένα εγχείρημα που μόνο εύκολο δεν είναι. Η ομάδα, πάντα με τη στήριξη των στελεχών, προσπαθεί να φέρει πίσω το χαμένο κοινό και απαιτείται χρόνος. Παρά τον ανταγωνισμό, στο σύνολο συνεχίζει να κρατά διψήφια νούμερα και αυτό αφήνει μία αίσθηση ικανοποίησης στους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά για το τελικό αποτέλεσμα. Οι «Μπλε Ώρες» έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία για να σε κρατήσουν σε εγρήγορση: εναλλαγές, συνεχόμενες αποκαλύψεις, δολοφονίες και έρωτες βγαλμένους από το καλοδουλεμένο σενάριο της Βάνας.

Plus: Τα φαντάσματα έρχονται στο STAR

Το κανάλι της Κηφισιάς αναμένεται και τη φετινή σεζόν να κάνει την έκπληξη με τη σειρά «Τα Φαντάσματα». Μία κωμική σειρά από αυτές που δεν έχουμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση, με έξυπνο χιούμορ και πρωτοτυπία, με τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου να δένουν μοναδικά, επιστρέφει. Στον νέο κύκλο επεισοδίων, η συγκατοίκηση της Μαρίνας και του Χάρη με τα φαντάσματα έχει βρει πλέον τον ρυθμό της. Όμως, τα χρέη του ζευγαριού μεγαλώνουν, διότι δεν έχουν καταφέρει να παραχωρούν το αρχοντικό για εκδηλώσεις, όσο συχνά θα έπρεπε, ώστε να καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα. Ο Χάρης δεν έχει ακόμη δουλειά. Οπότε, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στον εκτιμητή που έχουν καλέσει για να δουν τι μπορούν να πουλήσουν. Αλλά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν. Παράλληλα, όλοι διαπιστώνουν ότι η Καλλιρρόη έχει αλλάξει. Έχει γίνει γλυκιά και ευχάριστη και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένη. Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα ψάχνουν να βρουν ποιος έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά η Καλλιρρόη κρύβει καλά το μυστικό της.

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