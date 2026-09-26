ΕΛΑΣ: «Επιστρατεύεται» ο Τσίπρας μετά τη δημοσκοπική στασιμότητα - Οι 4 κινήσεις

Snapshot Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει δημοσκοπική στασιμότητα και σχεδιάζει οργανωτική επέκταση και ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει 9 έως 10 μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια έως τα Χριστούγεννα, με παράλληλο πρόγραμμα δράσεων στην Αττική.

Η κομματική οικοδόμηση επιταχύνεται με 600 μέλη σε 59 Συντονιστικές Επιτροπές και περίπου 500 νέους Τομεακούς Υπεύθυνους που θα οριστούν σύντομα.

Εντάσσονται ενεργά περίπου 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στις τοπικές δράσεις για την ανάπτυξη οργανωτικών δικτύων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας γενιάς, με ορισμό υπευθύνων Νεολαίας σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή. Snapshot powered by AI

Σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις αναμένεται να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ΕΛΑΣ, καθώς η δημοσκοπική στασιμότητα που καταγράφεται μετά την πρώτη περίοδο δυναμικής έχει προκαλέσει προβληματισμό στο εσωτερικό της.

Η πρώτη αφορά την επιτάχυνση της κομματικής οικοδόμησης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου εκτιμάται ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό οργανωτικό έλλειμμα. Η δεύτερη αφορά την «επιστράτευση» του Αλέξη Τσίπρα, με περισσότερες δημόσιες παρουσίες, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και περιοδείες σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και πυκνός κύκλος εξορμήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει εννέα έως δέκα μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια μέχρι τις γιορτές, ενώ θα αναπτυχθεί ξεχωριστό πρόγραμμα δράσεων στην Αττική.

Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθούν οι δημόσιες παρεμβάσεις του μέσα από εκδηλώσεις και συνεντεύξεις, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί εκ νέου η πολιτική παρουσία της ΕΛΑΣ και να δοκιμαστεί στην πράξη αν η μεγαλύτερη έκθεση του προέδρου του κόμματος μπορεί να μεταφραστεί και σε νέα δημοσκοπική ώθηση.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση της ΕΛΑΣ στη στασιμότητα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Για ορισμένα στελέχη θεωρείται κρίσιμο το κόμμα να καταγράψει ένα ακόμη δημοσκοπικό άλμα πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με μεγαλύτερη αξιοπιστία το εκλογικό αφήγημα ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το πρώτο άλμα, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, έγινε με την ίδια την εμφάνιση της ΕΛΑΣ στο πολιτικό σκηνικό, όπου αναδείχτηκε στη δεύτερη θέση, ώρες μόνο μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Στη συνέχεια υπήρχε η προσδοκία ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα λειτουργούσε ως βατήρας για ένα δεύτερο κύμα ανόδου. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτυπώθηκε στις μετρήσεις στον βαθμό που ανέμεναν στελέχη του κόμματος.

Έτσι, πλέον αναζητείται η φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο, σε επίπεδο που να επιτρέπει στην ΕΛΑΣ να εμφανίζεται ως δύναμη που μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική μέχρι τον χρόνο των εκλογών.

Οργανωτική επιτάχυνση σε όλη τη χώρα

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ προχωρά και στην οικοδόμηση του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες.

Σήμερα η νέα οργανωτική δομή αριθμεί περίπου 600 μέλη στις Συντονιστικές Επιτροπές, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να οριστούν περίπου 500 Τομεακοί Υπεύθυνοι για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία. Παράλληλα, περίπου 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου θα ενταχθούν ενεργά στις τοπικές δράσεις.

Στόχος είναι να συγκροτηθούν οργανωτικά δίκτυα σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου η ΕΛΑΣ εμφανίζει σήμερα μικρότερη οργανωτική παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης των επόμενων πρωτοβουλιών του κόμματος:

Συνεχείς εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια: Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν εξορμήσεις σε όλη τη χώρα. Ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην περιφέρεια, πραγματοποιώντας 9 έως 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές, εστιάζοντας στην ουσιαστική και συνεχή αλληλεπίδραση με τους πολίτες θέτοντας στο επίκεντρο τα τοπικά προβλήματα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδικό, δυναμικό πρόγραμμα δράσεων για την Αττική. Ισχυρό δίκτυο στελεχών στην πρώτη γραμμή:* 600 μέλη στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές* 500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι (για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία), οι οποίοι θα οριστούν τον επόμενο μήνα.* 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που εντάσσονται ενεργά στις τοπικές δράσεις. Πρωταγωνιστικός ρόλος στη Νέα Γενιά: Σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται υπεύθυνος Νεολαίας, δίνοντας ουσιαστικές ευθύνες και βήμα στη νέα γενιά. Οργανωτικά δίκτυα σε κάθε Δήμο: Συγκροτούνται ζωντανά δίκτυα μελών σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, συνδέοντας τα μέλη της ΕΛΑΣ με τους φυσικούς τους χώρους δράσης.

Διαβάστε επίσης