ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα για το «ή εμείς ή αυτοί» – Μήνυμα και στους ανεξάρτητους βουλευτές

Η Κουμουνδούρου απαντά στο εκλογικό δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα, επιμένει στη στρατηγική των συνεργασιών και επαναφέρει το αίτημα επιστροφής των εδρών από όσους αποχώρησαν

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα για το «ή εμείς ή αυτοί» – Μήνυμα και στους ανεξάρτητους βουλευτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Κουμουνδούρου απορρίπτει το δίλημμα «ή εμείς ή αυτοί» του Αλέξη Τσίπρα και προωθεί τη στρατηγική συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.
  • Ζητείται η επιστροφή των εδρών από ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με απειλή πολιτικής σύγκρουσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για τη μείωση του κόστους.
  • Προτείνεται δημόσιος διάλογος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα με επίκεντρο προγραμματικές προτάσεις και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.
  • Καταγγέλλεται η διάταξη στο νομοσχέδιο για τον Αλιευτικό Κώδικα ως εκτός αντικειμένου και πιθανώς ευνοϊκή για συγκεκριμένους, με αναφορές σε εκκρεμείς υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Σαφείς αποστάσεις από το δίλημμα «ή εμείς ή αυτοί» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας πήραν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, συνδέοντας την τοποθέτηση αυτή τόσο με τη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες όσο και με τη στάση των ανεξάρτητων βουλευτών που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα.

Η Κουμουνδούρου επιμένει ότι η δική της στρατηγική περνά μέσα από προγραμματικές συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο, με τον Νίκο Παππά να υποστηρίζει ότι η λογική της αυτοδυναμίας ή της αποκλειστικής διεκδίκησης της εξουσίας δεν προκύπτει από τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς.

«Δεν προκύπτει από τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτή η προοπτική. Εμείς είμαστε το κόμμα που συνθέτει και θα οικοδομήσει συνεργασίες. Τις αρνείται και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας», ανέφερε ο Νίκος Παππάς.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκαν παράλληλα «πώς φτάσαμε από το '23 και το “κάνω τόπο στους νέους” μέχρι το '26 στο “ή εμείς ή αυτοί”», αφήνοντας αιχμές και για τη λογική του αρχηγισμού.

«Στον αρχηγισμό καταφεύγει κάποιος που έχει ματαιωθεί. Ο αρχηγισμός είναι απόδειξη μη υπηρέτησης του συλλογικού», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές αναφορές στη συνέντευξη Τύπου.

Το μήνυμα στους ανεξάρτητους βουλευτές

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

Από την Κουμουνδούρου επαναλήφθηκε η θέση «φέρτε πίσω τις έδρες», ενώ έγινε σαφές ότι ενδεχόμενη ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών σε άλλο πολιτικό σχήμα, χωρίς προηγουμένως να έχουν παραδώσει την έδρα τους, θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά την παραίτησή του από τη Βουλή περί απονομιμοποίησης, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν ότι μια τέτοια αντίληψη βρίσκεται «κόντρα στις αντιλήψεις και στις παραδόσεις μας».

Την ίδια στιγμή, πάντως, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα μπορούσαν να καταψηφίσουν τις τροπολογίες που καταθέτει το κόμμα για τα καύσιμα, καθώς πρόκειται, όπως σημειώνουν, για προτάσεις που οι ίδιοι υποστήριζαν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση λειτουργεί ταυτόχρονα και ως πολιτική πίεση προς τους ανεξάρτητους, καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν να μεταφέρουν τη συζήτηση από τις προσωπικές επιλογές και τις μετακινήσεις στελεχών στις συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

Πάντως αφέθηκε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών σε άλλο κόμμα, ή ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην επιστροφή των εδρών, θα οδηγήσει σε σκληρή αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να επεξηγούνται οι μελλοντικές κινήσεις της Κουμουνδούρου.

Πρόταση για δημόσιο διάλογο με ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Η Κουμουνδούρου επιμένει παράλληλα στην ανάγκη διαλόγου στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Στη συνέντευξη Τύπου τέθηκε ακόμη και η πρόταση για μια δημόσια συζήτηση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, με τη μορφή «στρογγυλού τραπεζιού» που θα μπορούσαν να διοργανώσουν μέσα ενημέρωσης.

Το σημείο στο οποίο επιχειρεί να μεταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη συζήτηση είναι οι συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις και οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, καλώντας τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την ΕΛΑΣ να τοποθετηθούν επί των τροπολογιών του.

Στελέχη της Κουμουνδούρου άσκησαν κριτική και για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται το κόμμα στα τηλεοπτικά πάνελ, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις αποκλείεται από τη δημόσια συζήτηση παρά την κοινοβουλευτική του παρουσία.

Πλαφόν στα διυλιστήρια και μείωση του ΕΦΚ

Στο προγραμματικό σκέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κρατήσει στην πρώτη γραμμή το κόστος των καυσίμων.

Μετά την τροπολογία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, το κόμμα προχωρά σε δεύτερη τροπολογία για την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στα διυλιστήρια, στο ύψος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι το κόστος ενός γεμίσματος βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του μέσου μισθού, έναντι 4,3% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, το μέσο περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,6 δολάρια ανά βαρέλι το 2019 σε 22,95 δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2026, όταν ο ευρωπαϊκός δείκτης που επικαλείται το κόμμα διαμορφώθηκε στα 12,1 δολάρια.

Η πρόταση προβλέπει έκτακτη εφαρμογή του πλαφόν για έναν χρόνο.

«Τα ελληνικά διυλιστήρια είναι πολύ προηγμένα, είναι πολύ σημαντικά και πολύ εύρωστες μονάδες», είπε ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι σήμερα «η οικονομία τα υπηρετεί, αντί να υπηρετούν την οικονομία».

Για τον ΕΦΚ, η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη από 700 σε 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα και στο πετρέλαιο κίνησης από 440 σε 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε την κυβερνητική κοστολόγηση περί περίπου 4 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι αφορά το σύνολο των σημερινών εσόδων από τον φόρο και όχι τη διαφορά που θα προέκυπτε από τη μείωσή του.

«Δεν είπαμε να τον μηδενίσουμε», σημείωσε, ζητώντας δημόσιο διάλογο για την κοστολόγηση.

Κάλεσμα για στήριξη των τροπολογιών

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και με τη συζήτηση για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Στελέχη του κόμματος υποστήριξαν ότι ήδη από τη ΔΕΘ είχαν επισημάνει πως το όριο του 2,2% αποτελούσε πολιτική επιλογή και όχι αμετακίνητο δημοσιονομικό δεδομένο και άσκησαν κριτική στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για το γεγονός ότι οι προτάσεις τους είχαν προσαρμοστεί σε αυτό το πλαίσιο.

«Κι ας έχει μετακινηθεί το γκολπόστ πιο κοντά στην αλήθεια», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά, με την Κουμουνδούρου να καλεί πλέον τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν τις τροπολογίες στη Βουλή.

Οι καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεχωριστό μέρος της συνέντευξης Τύπου αφορούσε το άρθρο 74 του νομοσχεδίου για τον Αλιευτικό Κώδικα.

Ο Γιάννης Καρυπίδης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υποστήριξαν ότι η διάταξη δεν συνδέεται με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου και κατήγγειλαν ότι επιχειρείται εκ των υστέρων τακτοποίηση δηλώσεων που σχετίζονται με βοσκοτόπια.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, η ρύθμιση μπορεί να έχει συνέπειες και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιάννης Καρυπίδης υποστήριξε ότι παρακάμπτονται ζητήματα ακόμη και σε σχέση με τους δασικούς χάρτες, συνδέοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία με την πορεία προς τις εκλογές του 2027.

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε από την πλευρά του ότι το άρθρο «δεν έχει σχέση με τον Αλιευτικό Κώδικα» και ζήτησε να διευκρινιστεί ποιοι ευνοούνται από τη ρύθμιση.

Στην Κουμουνδούρου επιδιώκουν πλέον να προτάξουν αυτή την ατζέντα κοινοβουλευτικών και προγραμματικών παρεμβάσεων. Όπως ανέφεραν, από τις συναντήσεις του κόμματος στο πλαίσιο της ΔΕΘ έχουν ήδη προκύψει δέκα κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και έξι τροπολογίες.

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