Μαρινάκης για Τσίπρα: «Επιμένει στα λεφτόδεντρα - Ξέχασε το "παραϋπουργείο Δικαιοσύνης"»

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη απαντήσεων σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του, που υπολογίζεται σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο Τσίπρας επιμένει σε υποσχέσεις για «λεφτόδεντρα» και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του στην ενέργεια.

Ο Μαρινάκης επικρίνει τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί διακυβέρνησης Τσίπρα, που μείωσαν ποινές για σοβαρά εγκλήματα.

Καταγγέλλεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υποκαταστήσει τη δικαστική εξουσία όσον αφορά την συμμετοχή καταδικασμένων στις εκλογές.

Ο Μαρινάκης επισημαίνει την έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων από τον Τσίπρα στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε κυρίως στις οικονομικές εξαγγελίες που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα».

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έψεξε τον κ. Τσίπρα, ο οποίος σχολίασε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές, ζητώντας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να λάβει μέτρα ώστε να μην καταφέρει ο πρώην φυλακισμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να πολιτευτεί, υπενθυμίζοντάς του τη δήλωση Κοντονή για την ύπαρξη «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης μέσα στο Μαξίμου».

Αναλυτικά η δήλωση Μαρινάκη: «Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης Οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος.

Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε «κάλπικες» υποσχέσεις και λεφτόδεντρα.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανοησίες» τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, με τις οποίες προβλέφθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ειδεχθή και σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η Δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να υποκαταστήσει τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε, επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», κατά δήλωση του τότε υπουργού του, Σταύρου Κοντονή.

Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης «έκδοσης» του κ. Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της «rebranded» εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους».

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