«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;»: Η απάντηση Άδωνι σε ερώτημα για πιθανή κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη

Snapshot Ο Άδωνις Γεργιάδης απάντησε με ειρωνικό ύφος σε ερώτημα για κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή;».

Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει συγκυβέρνηση με επικεφαλής άλλον από τον Μητσοτάκη.

Ο Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που να προτείνει αλλαγή ηγεσίας μετά τις εκλογές.

Στο τέλος της συζήτησης, ο υπουργός χαρακτήρισε τα σενάρια συγκυβέρνησης εκτός πραγματικότητας και δήλωσε πως «καλά, πλάκα έκανα». Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση» στο Action 24 και κλήθηκε να απαντήσει για το ενδεχόμενο να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής.

Ο υπουργός Υγείας, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο που του έθεσε το ερώτημα, του είπε «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου, απάντησε στον κ. Γεωργιάδη λέγοντάς του: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

Μετά το ερώτημα του δημοσιογράφου, η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν η εξής: «Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ’ τον δεύτερο θα του πει: "Κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση", και θα πει αυτός, "τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πώς δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου"...

Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Κλείνοντας το κεφάλαιο «πιθανή συγκυβέρνηση» ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να το μαζέψει λέγοντας «καλά, πλάκα έκανα» και συμπληρώνοντας πως «θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτά που λέτε είναι εκτός πραγματικότητας», κατέληξε.

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