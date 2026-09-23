Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό συνέβη στην προέκταση Παπάγου λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι της Τετάρτης 23/9.

Ο 18χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο τραυματίας υπέστη κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην προέκταση Παπάγου όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του 18χρονου αναβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας υποστεί κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα.

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