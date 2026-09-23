Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

Snapshot Το αμερικανικό μοντέλο GFS προβλέπει ατμοσφαιρική αστάθεια και πιθανές βροχές στην Αττική το Σάββατο, κατά τις ώρες της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Από το απόγευμα και έως τα μεσάνυχτα, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και αυξημένη πιθανότητα τοπικών καταιγίδων.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, με υπολειμματικά φαινόμενα και συνεχή ψύχρα στην περιοχή.

Οι θεατές καλούνται να προετοιμαστούν για φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, φέρνοντας αδιάβροχα και κατάλληλη ένδυση.

Η παραγωγή της συναυλίας παρακολουθεί στενά τις μετεωρολογικές εξελίξεις και αναμένει νεότερες ενημερώσεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Έντονη αγωνία επικρατεί στις τάξεις των χιλιάδων θαυμαστών της Άννας Βίσση, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις του αμερικανικού μοντέλου GFS δείχνουν ότι ο καιρός το Σάββατο θα παίξει το δικό του... «κρυφτό» πάνω από την Αττική, βάζοντας σε δοκιμασία τη μεγάλη, sold-out συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την εξέλιξη των μετεωρολογικών χαρτών από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να κορυφωθεί τις κρίσιμες ώρες της διοργάνωσης, εντείνοντας την ανησυχία για πιθανά φαινόμενα.

Η εξέλιξη του καιρού βήμα-βήμα:

12:00 το μεσημέρι: Ο καιρός στην Αττική ξεκινά με σχετική ηρεμία. Η περιοχή βρίσκεται σε μια μεταβατική ζώνη (κίτρινη-πράσινη απόχρωση), με τη θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα και ασθενείς πιέσεις. Ωστόσο, ένα βαρομετρικό χαμηλό (L) στα δυτικά και ένα έντονο σύστημα στα ανατολικά (κόκκινες αποχρώσεις πάνω από την Τουρκία) αρχίζουν να συμπιέζουν τον καιρό στη χώρα μας.

18:00 το απόγευμα (Λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες): Η κατάσταση αλλάζει σημαντικά και η αγωνία μεγαλώνει. Το ψυχρότερο και πιο ασταθές «πράσινο» μέτωπο μετατοπίζεται γρήγορα ανατολικότερα, καλύπτοντας πλήρως την Αττική. Η ισοβαρής γραμμή των 1016 hPa «αγκαλιάζει» το λεκανοπέδιο, φέρνοντας μαζί της ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και αυξημένη πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες ακριβώς τις ώρες που το κοινό θα προσέρχεται στο στάδιο.

12:00 τα μεσάνυχτα: Η αστάθεια παραμένει στο pick της. Το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού (L) έχει μετατοπιστεί στο Ιόνιο, ενώ ένα «πράσινο» ατμοσφαιρικό αποτύπωμα σταθεροποιείται πάνω από την Αθήνα. Αυτό μεταφράζεται σε συνεχιζόμενη ψύχρα και αυξημένο κίνδυνο υπολειμματικών φαινομένων (βροχής) μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι θεατές

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα του WXCHARTS.COM, όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα φθινοπωρινό και άστατο σκηνικό. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, ενώ τα αδιάβροχα κρίνονται απαραίτητα, καθώς το «πράσινο» μέτωπο δείχνει διαθέσεις να... τραγουδήσει μαζί με την απόλυτη Ελληνίδα σταρ.Η προετοιμασία της παραγωγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις επόμενες, πιο φρέσκες ενημερώσεις των μοντέλων, με την ελπίδα η αγωνία διοργανωτών και κοινού να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.