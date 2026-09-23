Μετά την Ερμιόνη, οι γιατροί ετοιμάζονταν να ανοίξουν κέντρο ευεξίας και στην Αντίπαρο

Snapshot Οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα είχαν επιχειρηματικά σχέδια για κέντρα ευεξίας, τα οποία απειλούνται λόγω των νομικών προβλημάτων τους.

Η Ιωάννα Γάκα είχε αγοράσει οικόπεδο 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα για τη δημιουργία κλινικής ευεξίας που θα απευθυνόταν σε πλούσιους επιχειρηματίες και εφοπλιστές.

Το κέντρο ευεξίας στην Ερμιονίδα προοριζόταν να λειτουργεί ως ξενοδοχείο-κλινική με υψηλού κόστους πακέτα διακοπών και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι γιατροί σχεδίαζαν επίσης τη δημιουργία αντίστοιχου κέντρου ευεξίας στην Αντίπαρο, απευθυνόμενοι σε πλούσιους τουρίστες και διάσημους.

Τα κέντρα ευεξίας θα συνδύαζαν πολυτελείς διακοπές με ιατρικές υπηρεσίες που είχαν αποκτήσει φήμη στην υψηλή κοινωνία της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τους προφυλακισμένους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι είχαν μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία πλέον τίθενται εν αμφιβόλω, μετά και τα μπλεξίματά τους με τον Νόμο, αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως είχε γίνει γνωστό προ ημερών, η Ιωάννα Γάκα, φέρεται να είχε αγοράσει ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο-φιλέτο περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ερμιονίδας, όπου εκεί που επρόκειτο να δημιουργήσει μια κλινική ευεξίας στα πρότυπα των αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού.

Εκεί λοιπόν, η Ιωάννα Γάκα και το δίκτυο με το οποίο συνεργαζόταν μέχρι πρότινος, αλλά και νέοι συνεργάτες, θα υποδεχόταν το διεθνές τζετ σετ, δηλαδή πλούσιους επιχειρηματίες, εφοπλιστές από Ελλάδα κι εξωτερικό, προκειμένου να προχωρά στις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης, παρέχοντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο πελατολόγιό σε μια παράκτια τοποθεσία.

Ουσιαστικά θα ήταν ένα ξενοδοχείο-κλινική στο οποίο οι πελάτες θα έκαναν διακοπές ευεξίας, με το «πακέτο» να είναι απλησίαστο για τον απλό πολίτη. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Alpha, αντίστοιχα «πακέτα» κοστίζουν περίπου 10.000 την εβδομάδα...

Η προφυλακισμένη γιατρός, φέρεται να είχε ήδη δώσει τα χέρια με άλλους δύο συνεταίρους, οι οποίοι είχαν αναλάβει και την αγοραπωλησία του οικοπέδου και θα δημιουργούσαν μαζί το κέντρο ευεξίας.

Κέντρο και στην Αντίπαρο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το ζευγάρι των γιατρών επρόκειτο να απλώσει δίχτυα και σε έναν τοπ προορισμό του καλοκαιριού, που συγκεντρώνει πλέον πολλούς διάσημους και κυρίως πλούσιους τουρίστες.

Ο λόγος για την Αντίπαρο με τους Θεοδωρόπουλο και Γάκα να φέρονται να είχαν βάλει στα σκαριά τη δημιουργία κέντρου ευεξίας, στο οποίο το πολύ συγκεκριμένο πελατολόγιο θα απολάμβανε διακοπές σε ένα από τα «διαμάντια» των Κυκλάδων, και παράλληλα θα τους παρείχαν και τις ιατρικές υπηρεσίες για τις οποίες είχαν αποκτήσει φήμη στην υψηλή κοινωνία του Κολωνακίου και της πρωτεύουσας γενικότερα.

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