Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Φραγή" Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες

Ελεύθερος Τύπος: "Φρένο" στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες

Η Καθημερινή: Με σφραγίδα από την Ε.Ε. τα δύο θαλάσσια πάρκα

Τα Νέα: Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου