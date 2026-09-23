Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Φραγή" Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες
Ελεύθερος Τύπος: "Φρένο" στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες
Η Καθημερινή: Με σφραγίδα από την Ε.Ε. τα δύο θαλάσσια πάρκα
Τα Νέα: Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου
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