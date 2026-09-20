Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

Πότε «πέφτουν» οι αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις 28 Οκτωβρίου 2026 και 25 Μαρτίου 2027 λόγω εθνικών επετείων.
  • Την 17η Νοεμβρίου 2026 θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις χωρίς κανονικά μαθήματα.
  • Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα διαρκέσουν από τις 24 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 7 Ιανουαρίου 2027.
  • Το μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς είναι η Καθαρά Δευτέρα στις 15 Μαρτίου 2027.
  • Τα μαθήματα σταματούν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και συνεχίζονται από τις 10 Μαΐου, ενώ η σχολική χρονιά τελειώνει για την Πρωτοβάθμια στις 15 Ιουνίου 2027.
Snapshot powered by AI

Τα σχολεία ξεκίνησαν, οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία τους, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που ήδη σκέφτονται πότε θα υπάρξουν ευκαιρίες για μια ανάπαυλα.

Πότε «πέφτουν», λοιπόν, οι αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς;

28 Οκτωβρίου: Η επέτειος του «Όχι»

Η πρώτη μεγάλη εθνική αργία της σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη.

Την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και δεν θα ακολουθηθεί το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής επετείου.

17 Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 θα τιμηθεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκδηλώσεις, αφιερώματα και παρουσιάσεις, χωρίς να διεξαχθούν κανονικά μαθήματα.

Χριστούγεννα: Η πρώτη μεγάλη διακοπή

Μετά το πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για ξεκούραση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διακοπές του σχολικού έτους.

Καθαρά Δευτέρα: Το μοναδικό τριήμερο

Οι μαθητές θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Μάρτιο για το πρώτο και ουσιαστικά μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

25η Μαρτίου: Η δεύτερη εθνική επέτειος

Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία το 2027 πέφτει Πέμπτη.

Οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη 25 Μαρτίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.

Πάσχα 2027: Πότε σταματούν τα μαθήματα

Η επόμενη μεγάλη διακοπή της σχολικής χρονιάς είναι αυτή του Πάσχα.

Το Ορθόδοξο Πάσχα του 2027 θα εορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου. Οι μαθητές θα σταματήσουν τα μαθήματα από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027, ενώ η επιστροφή στα σχολεία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Τι συμβαίνει με την Πρωτομαγιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ημερομηνία της Πρωτομαγιάς το 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου.

Επειδή πρόκειται για υποχρεωτική αργία, προβλέπεται μεταφορά της στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου. Ωστόσο, για τους μαθητές η συγκεκριμένη μεταφορά δεν δημιουργεί επιπλέον σχολική αργία, καθώς εκείνη την περίοδο τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε διακοπές του Πάσχα.

Πότε τελειώνει η σχολική χρονιά

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το τελευταίο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η περίοδος των εξετάσεων θα συνεχιστεί μέσα στον Ιούνιο, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Η «Αψίδα Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ - Ύψους 76μ. και βάση για drones και ελεύθερους σκοπευτές

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ολυμπία οδό - Δύο τραυματίες

23:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

23:20TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση

23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο - Τραυματισμένος άνδρας σε κοντινό σημείο

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Δυσκολεύτηκε αλλά παρέμεινε στο -3 ο «Δικέφαλος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σάμο: Άνδρας έπεσε από σκάφος στη θάλασσα - Επιχείρηση του Λιμενικού

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις σε 136 κτηνοτρόφους για τον αφθώδη πυρετό

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πλησιάζει το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

22:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν

22:44LIFESTYLE

Φιλικές αποκαλύψεις: Αυτό ήταν το χειρότερο που συνέβη στον Μπραντ Πιτ κατά το διαζύγιο με την Τζολί

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αγωνία για το νεφρό του 14χρονου που δέχτηκε επίθεση - Κινδυνεύει να το χάσει

22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Δέκα συλλήψεις για εγκληματική ομάδα με απάτες σε κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και διακίνηση ναρκωτικών

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά 10 λιοντάρια σε φυσικό καταφύγιο της Τανζανίας - Τα δηλητηρίασαν

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που χαρίζουν 9 εκατομμύρια ευρώ

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Διασώθηκαν 34 αλλοδαποί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο - Τραυματισμένος άνδρας σε κοντινό σημείο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

21:15ΕΛΛΑΔΑ

«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από την μητέρα της Γλυκερίας Μεμεκίδου που σκοτώθηκε στη Λιβύη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: «Συνέπειες» για τον Μερτς ζητάει το AfD, «καταστροφή» λέει ο ίδιος

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

22:44LIFESTYLE

Φιλικές αποκαλύψεις: Αυτό ήταν το χειρότερο που συνέβη στον Μπραντ Πιτ κατά το διαζύγιο με την Τζολί

09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 1.000 ουκρανικά drones σφυροκοπούν τη Μόσχα - Η στιγμή που χτυπάει πολυκατοικία

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που χαρίζουν 9 εκατομμύρια ευρώ

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη - Ελεύθερη η 21χρονη

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πλησιάζει το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σάμο: Άνδρας έπεσε από σκάφος στη θάλασσα - Επιχείρηση του Λιμενικού

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ εξετάζει χτύπημα στο Ιράν - «Πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα;»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ολυμπία οδό - Δύο τραυματίες

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Στον τάφο του Ανδρέα προσκύνησαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Παπανδρέου μετά την κηδεία της Μαργαρίτας

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αγωνία για το νεφρό του 14χρονου που δέχτηκε επίθεση - Κινδυνεύει να το χάσει

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία

23:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ