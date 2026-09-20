Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Πρόσφατοι σεισμοί στην περιοχή που βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και ρευστοποίηση του εδάφους.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας σεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα στις 9:17 π.μ. UTC και έγινε αισθητός σε όλη τη νησιωτική χώρα.
  • Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 64 μίλια και συνέβη κοντά στο Καϊνάντου, σε περιοχή με μείγμα ευάλωτων και αντισεισμικών κτιρίων.
  • Η περιοχή βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που περιλαμβάνει το 90% των παγκόσμιων σεισμών.
  • Από το 1900, στην Παπούα Νέα Γουινέα έχουν καταγραφεί 13 σεισμοί μεγέθους 7,5 ή μεγαλύτερου, με τον ισχυρότερο το 2007 να έχει προκαλέσει τσουνάμι και θανάτους.
  • Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και ρευστοποίηση του εδάφους.
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Ένας σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:17 π.μ. UTC και έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 64 μιλίων, περίπου 30 μίλια από το Καϊνάντου. Η USGS ανέφερε ότι ο πληθυσμός της περιοχής αυτής κατοικεί σε κτίρια που αποτελούνται από ένα μείγμα ευάλωτων και αντισεισμικών κατασκευών.

Πρόσφατοι σεισμοί στην περιοχή που βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και ρευστοποίηση του εδάφους.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός συνέβη στο όριο της πλάκας της Αυστραλίας-Ειρηνικού, το οποίο έχει μήκος περίπου 2.500 μίλια και εκτείνεται από την τάφρο της Σούντα (Ιάβα) στα δυτικά έως τις Νήσους Σολομώντα.

Από το 1900 έχουν καταγραφεί 13 σεισμοί μεγέθους 7,5 ή μεγαλύτερου στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Τον Απρίλιο του 2007, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 8,1, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, σύμφωνα με την USGS.

Στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμικά και ηφαιστειακά ενεργές περιοχές στον κόσμο, συναντάται η Πλάκα του Ειρηνικού με πολλές γειτονικές τεκτονικές πλάκες.

Περίπου το 90% των σεισμών παγκοσμίως και περίπου το 75% των ενεργών ηφαιστείων βρίσκονται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς».

Η περιοχή περιλαμβάνει περίπου 452 ηφαίστεια και εκτείνεται σε μήκος περίπου 25.000 μιλίων, σχηματίζοντας μια ζώνη σε σχήμα πέταλου που ξεκινά από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, ακολουθεί τις δυτικές ακτές της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, διασχίζει την Αλάσκα και τη Ρωσία, και στη συνέχεια περνά από την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Παπούα Νέα Γουινέα και τη Νέα Ζηλανδία.

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