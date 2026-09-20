Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό

Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι έχει ήδη αρχίσει να γράφει και έχει προσεγγίσει τουλάχιστον έναν επαγγελματία συγγραφέα για να τον βοηθήσει στη σύνταξη του κειμένου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, σχεδιάζει να εκδώσει βιβλίο που εκτιμά ότι θα του αποφέρει κέρδη επτά ψηφίων.
  • Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στη Γερμανία για κέρδη από εγκληματικές πράξεις, το γερμανικό σύνταγμα προστατεύει την ελευθερία έκφρασης, επιτρέποντας σε καταδικασμένους να εκδίδουν βιβλία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Ο Μπρούκνερ ζει υπό αυστηρή επιτήρηση στη Γερμανία, φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι και κινδυνεύει με επιστροφή στη φυλακή σε περίπτωση παραβίασης των όρων αποφυλάκισής του.
  • Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚαν εκφράζουν ανησυχία για την έκδοση του βιβλίου, καθώς παραμένουν χωρίς απαντήσεις για την εξαφάνιση της κόρης τους από το 2007.
  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ζητήσει την έκδοση του Μπρούκνερ στο Ηνωμένο Βασίλειο για δίκη, αλλά το γερμανικό σύνταγμα απαγορεύει την έκδοση πολιτών σε χώρες εκτός ΕΕ μετά το Brexit.
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Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, κύριος ύποπτος για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από ένα χρόνο, σχεδιάζει να εκδώσει βιβλίο, που θα του αποφέρει κέρδη, προκαλώντας νέα οδύνη στην οικογένεια.

Ο Γερμανός, αν και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της μικρής, γράφει την ιστορία του μόλις ένα χρόνο αφότου αποφυλακίστηκε για βιασμό.

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Οι αυστηροί κανόνες απαγορεύουν στους εγκληματίες να αποκομίζουν κέρδη από τα εγκλήματά τους, αλλά οι κανόνες στη Γερμανία, είναι διαφορετικοί, και υπάρχει ο φόβος ότι ο 49χρονος Μπρούκνερ θα μπορούσε να κερδίσει ένα σημαντικό ποσό από αυτή την αηδιαστική έκδοση, σύμφωνα με τη βρετανική Mirror.

Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι έχει ήδη αρχίσει να γράφει και έχει προσεγγίσει τουλάχιστον έναν επαγγελματία συγγραφέα για να τον βοηθήσει στη σύνταξη του κειμένου.

Ο Μπρούκνερ έχει πει σε φίλους του ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να βγάλει ένα ποσό επτά ψηφίων – αλλά στην πραγματικότητα θα πρόκειται για ένα πολύ πιο μέτριο ποσό. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «Mirror»: «Ο Μπρούκνερ είναι απελπισμένος να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Πιστεύει ότι το να γράψει για την αθωότητά του θα τον βοηθήσει. Θέλει το βιβλίο να εκδοθεί τόσο στα γερμανικά όσο και στα αγγλικά. Τελικά, το βλέπει και ως έναν τρόπο να βοηθηθεί οικονομικά, καθώς δεν έχει καταφέρει να βρει καμία δουλειά από τότε που βγήκε από τη φυλακή και ζει με επιδόματα».

Το σχέδιο του Μπρούκνερ θα προκαλέσει περαιτέρω οδύνη στους γονείς της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι, οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσεις από τότε που η κόρη τους εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007.

Οι γερμανοί εισαγγελείς ανέφεραν για πρώτη φορά τον Μπρούκνερ ως κύριο ύποπτο στην υπόθεση τον Ιούνιο του 2020, αλλά δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν την αποφυλάκισή του, αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό μιας ηλικιωμένης συνταξιούχου στην Praia da Luz, το ίδιο θέρετρο όπου εξαφανίστηκε η μικρή, το 2005.

Από την αποφυλάκισή του και ύστερα ο Μπρούκνερ δεν κατάφερε να βρει δουλειά και έχει αλλάξει κατοικία αρκετές φορές, αφού επανειλημμένα εκδιώχθηκε από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν ήθελαν να ζει κοντά τους. Πλέον ζει σε περιφραγμένο συγκρότημα από κοντέινερ στη βόρεια Γερμανία, όπου βρίσκεται υπό 24ωρη παρακολούθηση. Πρέπει να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης για τέσσερα ακόμη χρόνια και κινδυνεύει με επιστροφή στη φυλακή αν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της αποφυλάκισής του, συμπεριλαμβανομένης της μετακόμισης χωρίς να ενημερώσει το προσωπικό επιτήρησης.

Οι καταδικασμένοι εγκληματίες μπορούν νόμιμα να γράφουν και να εκδίδουν βιβλία στη Γερμανία, όπου η ελευθερία της έκφρασης και η καλλιτεχνική ελευθερία προστατεύονται από το γερμανικό σύνταγμα. Ωστόσο, υπάρχουν αυστηροί νομικοί και οικονομικοί περιορισμοί — ιδίως όταν οι παραβάτες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τα εγκλήματά τους για να αποκομίσουν κέρδος. Ένα βιβλίο πρέπει να συμμορφώνεται με τη γερμανική νομοθεσία και δεν επιτρέπεται η εξύμνηση του εγκλήματος. Επίσης, οι εγκληματικές πράξεις δεν μπορούν να παρουσιάζονται με τρόπους που οι ίδιοι παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών εξύμνησης ή υλικού που ισοδυναμεί με οδηγίες για τη διάπραξη αδικημάτων.

Οι δράστες δεν μπορούν απλώς να εκθέτουν, να προσβάλλουν ή να παραβιάζουν παράνομα τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δικαιώματα των θυμάτων τους ή των οικογενειών των θυμάτων. Επομένως, ενδέχεται να απαιτηθεί η αλλαγή των πραγματικών ονομάτων ή η ανωνυμοποίηση των ατόμων, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν την κατάσχεση των εισοδημάτων του δράστη — τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν και δικαιώματα από βιβλία — για την εξόφληση των χρεών τους. Υπό ορισμένες συνθήκες, το κράτος μπορεί επίσης να κατασχέσει τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από αυτές. Το αν μπορούν να κατασχεθούν τα ίδια τα έσοδα από τα βιβλία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη νομική σύνδεση μεταξύ των χρημάτων και του υποκείμενου αδικήματος.

Τον Μάιο, αναφέρθηκε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία πίεζε για την έκδοση του Γερμανού στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να δικαστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο μετά το Brexit, καθώς το γερμανικό σύνταγμα απαγορεύει την έκδοση των πολιτών της σε χώρες εκτός ΕΕ.

Ο Μπρούκνερ έχει πάντα αρνηθεί δημοσίως οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν, ενώ οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι έχει μετατραπεί σε «αποδιοπομπαίο τράγο» από τις αρχές.

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