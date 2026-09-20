Γερμανία: Προηγείται το AFD και στο Μεκλεμβούργο, η Αριστερά κερδίζει στο Βερολίνο

Τι δείχνουν τα exit polls

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Γερμανία: Προηγείται το AFD και στο Μεκλεμβούργο, η Αριστερά κερδίζει στο Βερολίνο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD) προηγείται στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε πριν από λίγο το ARD.

H AfD λαμβάνει 37% (+20,3), ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 35,5% (-4,1), η Αριστερά με 7,5% (-2,4), το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% (-7,8) και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.

Από την άλλη, ξεκάθαρο προβάδισμα στην Αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα με το ARD.

Συγκεκριμένα, η Αριστερά λαμβάνει 24,5% (+12,3), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα(CDU) ακολουθεί με 20% (-8,2). Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16% (+6,9), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .

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