Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1: Λύτρωση με Σάλιακα στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός όδευε προς μια ακόμη γκέλα στη φετινή Super League, όμως ο Σάλιακας με κεφαλιά στις καθυστερήσεις «λύτρωσε» τους Πειραιώτες, οι οποίοι επικράτησαν με 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και επέστρεψαν στις νίκες.

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Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1: Λύτρωση με Σάλιακα στις καθυστερήσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Διπλό... ανάσα για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδειά.

Οι «ερυθρόλευκοι» για ακόμη ένα παιχνίδι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες και να διαπεράσουν το... πούλμαν που έστησε ο Λεβαδειακός, όμως ένα «δικό» τους παιδί ήταν εκεί για να τους... ξελασπώσει και να τους επαναφέρει στις νίκες.

Ο λόγος για τον Μανώλη Σάλιακα, με τον διεθνή μπακ να μπαίνει ως αλλαγή στο 66' και να «λυτρώνει» την ομάδα του με κεφαλιά... χρυσάφι στις καθυστερήσεις.

Οι Βοιωτοί του Ηλία Χαραλάμπους δημιούργησαν αρκετές καλές φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως ο Ορτέγκα ήταν εκεί σε όλες τις περιπτώσεις για τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Super League και θα πάει με... ηρεμία στη διακοπή των εθνικών ομάδων, ενώ ακολουθεί και ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το ματς

Ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και περισσότερη μπάλα στα πόδια.

Στο 4', ο Ολυμπιακός βγήκε με αξιώσεις ωραία στην κόντρα, ο Ζότα Σίλβα πάτησε περιοχή, όμως στην προσπάθειά του να σουτάρει γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Ελιασί. Ο Πέντερσεν ελίχθηκε πανέμορφα από τα δεξιά, μπαίνοντας επικίνδυνα στην περιοχή, με το γύρισμά του να απομακρύνεται σε κόρνερ από τους αμυντικούς στο 9'.

Στο 11' το μακρινό σουτ του Τσικίνιο πέρασε πάνω από τα δοκάρια χωρίς να ανησυχήσει, ενώ ξανά ο Πορτογάλος στο 15' επιχείρησε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και τον Ελιασί να μπλοκάρει με ευκολία.

O Zότα Σίλβα έπιασε την κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Φορτούνη με τη μπάλα να περνάει άουτ στο 21'. Ο Λεβαδειακός αντέδρασε στο ερυθρόλευκο... σφυροκόπημα, με τον Ορτέγκα να λέει «όχι» με τα πόδια σε σουτ του Μπαλντέ μέσα από την περιοχή, ενώ ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού μπλόκαρε το σουτ του Ούρσι σε δύο χρόνους στο 25'. Ο Κόμπναν έκανε επικίνδυνη σέντρα σουτ από τα αριστερά στο 29', την οποία έδιωξε ενστικτωδώς σε κόρνερ ο πορτιέρε.

Ο Ολυμπιακός ανέκτησε γρήγορα την κατοχή και στο 33' η σέντρα του Τσικίνιο από αριστερά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Ελιασί. Στο 39' ο Κορνέζος έβαλε σωτήρια το τάκλιν στο σουτ του Γιάρεμτσουκ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ζότα αστόχησε σε τετ α τετ, με τους αμυντικούς να διώχνουν σε κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο Γιάρεμτσουκ απείλησε στο 47' με το σουτ του Ουκρανού να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ελιασί.

Στο 55' ο Ορτέγκα, όπως και στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια έστειλε τη μπάλα πάνω στον Κομπνάν, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Γερμανό να μπλοκάρει. Ο Κομπνάν έφυγε στην κόντρα στο 69' και ο Σάλιακας παραχώρησε κόρνερ, απομακρύνοντας το σουτ του επιθετικού του Λεβαδειακού.

Στην πρώτη του επαφή στο παιχνίδι, ο Γκονζάλες παραλίγο να βρει δίχτυα, με το σουτ του Μεξικανού να βρίσκει σε αμυντικό και να απομακρύνεται. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ρέτσος έκανε ωραίο συρτό σουτ από μακριά, το οποίο έγλειψε το αριστερό δοκάρι του Ελιασί.

Στο 80' και πάλι ο αρχηγός των Πειραιωτών πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ, όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία, χάνοντας κλασική ευκαιρία για το προβάδισμα, ενώ οι Βοιωτοί απάντησαν , με τον Ορτέγκα στο 85' να απομακρύνει σωτήρια την κεφαλιά του Κορνέζου.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή του στα τελευταία λεπτά, ψάχνοντας το γκολ, με το σουτ του Μαρτίνς στο 88' να περνάει απογοητευτικά άουτ. Η λύτρωση ήρθε στις καθυστερήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έχτισαν ωραία την επίθεσή τους από αριστερά, ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, υπογράφοντας το «διπλό» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν (66' Σάλιακας), Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο (59' Μαρτίνς), Σίλβα (76' Γκονζάλες), Φορτούνης (66' Ρόκα), Γιάρεμτσουκ (59' Μάριους)

Λεβαδειακός: Ελιασί, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς (54' Ποπέσκου), Ούρσι (61' Μανθάτης), Μπαλντέ (54' Εμμανουηλίδης), Κομπνάν (78' Λιάγκας)

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