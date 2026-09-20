Ηράκλειο: Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από σφοδρό τροχαίο

Snapshot Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προκαλώντας το ατύχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον ΒΟΑΚ, και συγκεκριμένα στο ύψος της Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο έγινε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του.

Οι δύο επιβαίνοντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με το neakriti, τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

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