Ταϊλάνδη: Αδιανόητο ατύχημα για τον Τάουνσεντ - Τον πάτησε οδοστρωτήρας μέσα στο γήπεδο

Snapshot Ο Άντρος Τάουνσεντ, πρώην διεθνής της Αγγλίας, χτυπήθηκε από οδοστρωτήρα γηπέδου κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης στο ημίχρονο αγώνα στην Ταϊλάνδη.

Ο Τάουνσεντ υπέστη μόνο μικροτραυματισμούς και κατάφερε να επιστρέψει στον πάγκο και να αγωνιστεί για ένα λεπτό στη νίκη της ομάδας του με 3-0.

Το περιστατικό προκλήθηκε από απώλεια ελέγχου του οδοστρωτήρα από μέλος του προσωπικού στο γήπεδο Πατάνι.

Ο 35χρονος επιθετικός αγωνίζεται στην Thai League 1 με την ομάδα PT Prachuap και έχει 13 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας.

Ο Τάουνσεντ σχολίασε αστειευόμενος το ατύχημα στα social media, συγκρίνοντας την εμπειρία με προηγούμενες δυσκολίες εκτός έδρας. Snapshot powered by AI

«Θύμα τροχαίου» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρώην επιθετικός της Αγγλίας Άντρος Τάουνσεντ, ο οποίος γλίτωσε από σοβαρό τραυματισμό, αφού τον χτύπησε ένα όχημα συντήρησης του χλοοτάπητα, σαν μικρός οδοστρωτήρας, ενώ έκανε προθέρμανση στο ημίχρονο ενός αγώνα του πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης.

Το όχημα γκρέμισε τον παίκτη που βρέθηκε στον δρόμο του, ωστόσο ο Τάουνσεντ υπέστη μόνο μικροτραυματισμούς

Ο πρώην επιθετικός της Τότεναμ και της Κρίσταλ Πάλας, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Thai League 1 για την PT Prachuap και έγινε viral το βράδυ του Σαββάτου,.

Ο 35χρονος έκανε ζέσταμα όταν ένα μέλος του προσωπικού στο Πατάνι φάνηκε να χάνει τον έλεγχο του μικρού οδοστρωτήρα γηπέδου και έπεσε πάνω στον Άγγλο διεθνή με 13 συμμετοχές.

Το αριστερό πόδι του παίκτη κόλλησε για λίγο κάτω από το όχημα, αλλά εμφανίστηκε από τον πάγκο αργότερα στη νίκη με 3-0.

Ο Τάουνσεντ, σχολίασε μετά στο Instagram το περιστατικό, αναφερόμενος σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις του στην οποία αντιπαρέβαλε ένα ηλιόλουστο εκτός έδρας ταξίδι στην Ταϊλάνδη με προηγούμενες επισκέψεις στο ανεμοδαρμένο γήπεδο της Στόουκ.

Ο Τάουνσεντ έγραψε αστειυόμενος: «Αποδεικνύεται ότι η Στόουκ εκτός έδρας δεν ήταν τόσο κακή τελικά. Σύρετε για να δείτε γιατί»..