Βρέθηκε η βασίλισσα Νεφερτίτη; Στον τάφο του Τουταγχαμών το μυστικό 3.000 ετών της μητριάς του

Snapshot Νέες σαρώσεις με ραντάρ διείσδυσης εδάφους αποκαλύπτουν δίκτυο διαδρόμων και θαλάμων κοντά στον τάφο του Τουταγχαμών, που μπορεί να κρύβουν τον τάφο της βασίλισσας Νεφερτίτης.

Η δομή και οι τοιχογραφίες του τάφου υποδηλώνουν ότι ο χώρος χρονολογείται πριν από την ταφή του Τουταγχαμών και ίσως αρχικά προοριζόταν για τη Νεφερτίτη.

Η διάταξη του τάφου του Τουταγχαμών διαφέρει από τους άλλους βασιλικούς τάφους, με έξοδο που στρέφεται αριστερά, όπως στους τάφους βασιλισσών της 18ης Δυναστείας.

Υπάρχει υπόθεση ότι οι τοιχογραφίες του ταφικού θαλάμου τροποποιήθηκαν για να απεικονίζουν τον Τουταγχαμών αντί για τη Νεφερτίτη μετά τον πρόωρο θάνατο του θετού γιου της.

Η απόφαση για την εξερεύνηση των κρυφών θαλάμων ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, με πιθανή έναρξη διάτρησης και τοποθέτησης καμερών εντός δύο μηνών. Snapshot powered by AI

Ένα από τα αρχαιότερα αιγυπτιακά μυστήρια ίσως κρύβεται μέσα στον πιο διάσημο τάφο στον κόσμο.

Νέες απεικονίσεις παρέχουν νέα στοιχεία για την ύπαρξη ενός κρυφού θαλάμου πίσω από τον τάφο του Τουταγχαμών, ο οποίος ενδέχεται να φιλοξενεί τα λείψανα της από καιρό αγνοούμενης μητριάς του.

Ο τάφος του βασιλιά Τουταγχαμών εκτίθεται σε γυάλινη βιτρίνα στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου (2015) AP

Οι σαρώσεις έχουν αποκαλύψει εντυπωσιακά στοιχεία για ένα μέχρι τώρα άγνωστο δίκτυο διαδρόμων και θαλάμων, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον ταφικό θάλαμο του νεαρού Φαραώ. Αν οι ερευνητές έχουν δίκιο, τα δίκτυα αυτά θα μπορούσαν να κρύβουν έναν από τους μεγαλύτερους χαμένους θησαυρούς της αρχαίας Αιγύπτου – τον από καιρό χαμένο τόπο ταφής της μητριάς του, της βασίλισσας Νεφερτίτης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Nature», περιελάμβανε μια σειρά γεωφυσικών ερευνών και στοιχείων από ραντάρ διείσδυσης εδάφους. Η ανάλυση της δομής του τάφου, του εδάφους γύρω από αυτόν και των τοιχογραφιών υποδεικνύει την ύπαρξη ενός «κρυμμένου συγκροτήματος» διαδρόμων και αιθουσών. Φαίνεται ότι χρονολογούνται πριν από την ταφή του Τουταγχαμών, σύμφωνα με τους ειδικούς – γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να φιλοξενούν τα λείψανα της μητριάς του. Και, αν επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να «καταταχθεί μεταξύ των πιο επαναστατικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων της σύγχρονης εποχής».

Η ιδέα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας κρυφός θάλαμος μέσα στον τάφο, στον οποίο να βρίσκεται η προκάτοχος του Τουταγχαμών, η Νεφερτίτη, προτάθηκε για πρώτη φορά το 2015 από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Νίκολας Ριβς.

Ο απροσδόκητα μικρός τάφος για μια βασιλική ταφή, οδήγησε ορισμένους να πιστεύουν ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου θαλάμων.

Για τη νέα μελέτη, αρχαιολόγοι του Εθνικού Ινστιτούτου Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου χρησιμοποίησαν ισχυρό ραντάρ διείσδυσης εδάφους για να ερευνήσουν τους εσωτερικούς τοίχους του τάφου.Η ανάλυσή τους υποδεικνύει έναν διάδρομο πλάτους δύο μέτρων που οδηγεί μακριά από τον ταφικό θάλαμο.

Μια μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών εμφανίζεται σε μια γυάλινη θήκη στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου. Το υπουργείο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου δήλωσε (2015) ότι έχει αρχίσει η εξερεύνηση στο εσωτερικό του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών ηλικίας 3.300 ετών, σε αναζήτηση υποτιθέμενων κρυφών θαλάμων, ένας από τους οποίους μπορεί να περιλαμβάνει τη βασίλισσα Νεφερτίτη, σύμφωνα με μια νέα θεωρία AP/Nariman El-Mofty

Ο Τζορτζ Μπάλαρντ, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι προηγούμενες ομάδες ενδέχεται να τον παρέβλεψαν επειδή αναζητούσαν ένα μεγάλο κενό ακριβώς πίσω από τον τοίχο. Περαιτέρω έρευνες έδειξαν μια σειρά κρυφών θαλάμων κρυμμένων μέσα στο βράχο πίσω από αυτόν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project», συγκρίνει τη διάταξη του τάφου του Τουταγχαμών με άλλους τάφους, μεταξύ των οποίων και αυτόν της Χατσεψούτ – μιας από τις πιο ισχυρές γυναίκες φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου.

Η ομάδα επισημαίνει ότι η έξοδος στον τάφο του Τουταγχαμών στρίβει προς τα αριστερά – ακριβώς όπως και η διάταξη του τάφου της Χατσεψούτ. Ωστόσο, οι τάφοι των βασιλέων αυτής της περιόδου έχουν όλοι εξόδους που στρέφονται προς τα δεξιά.

«Η σημασία αυτής της στροφής προς τα αριστερά είναι σαφής», έγραψε η ομάδα. «Ο KV 62 [ο τάφος του Τουταγχαμών] δεν συμμορφώνεται με την αρχιτεκτονική γραμματική ούτε ενός ιδιωτικού ούτε ενός βασιλικού μνημείου. Η κάτοψη που ακολουθεί ο τάφος του Τουταγχαμών είναι αυτή μιας βασίλισσας της 18ης Δυναστείας».

Οι ερευνητές προσθέτουν ότι ο ταφικός θάλαμος του Τουταγχαμών ενδέχεται αρχικά να χρησίμευε ως ενδιάμεσος χώρος που χώριζε τα ορατά εξωτερικά διαμερίσματα του τάφου από μια αρχική ταφική σουίτα που βρισκόταν πιο πίσω. Αυτό ενισχύει τη θεωρία ότι ο τάφος προοριζόταν αρχικά για τη βασίλισσα Νεφερτίτη, προτού προσαρμοστεί λόγω του πρόωρου θανάτου του θετού γιου της. Οι τοίχοι του ταφικού θαλάμου του Τουταγχαμών ενδέχεται να περιέχουν ένα ακόμη στοιχείο. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ορισμένες από τις τοιχογραφίες είχαν αρχικά δημιουργηθεί για κάποιο προηγούμενο βασιλικό πρόσωπο – και ότι οι εικόνες της Νεφερτίτης ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί ώστε να απεικονίζουν τον θετό γιο της μετά τον απροσδόκητο θάνατό του.

Η απόφαση για την είσοδο στους υποτιθέμενους θαλάμους βρίσκεται στα χέρια του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Εάν εγκριθεί, η προσεκτική διάτρηση για την τοποθέτηση μικροσκοπικών ελκυστήρων εξοπλισμένων με κάμερες θα μπορούσε να ξεκινήσει τους επόμενους δύο μήνες.