Πάρος: Στελέχη του Λιμενικού επανέφεραν 72χρονο τουρίστα με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

Snapshot Ένας 72χρονος Δανός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του κατά την επιβίβαση σε πλοίο στην Πάρο.

Στελέχη του Λιμενικού παρείχαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν απινιδωτή για τη διάσωσή του.

Ο άνδρας ανέκτησε καρδιακούς παλμούς μετά την παρέμβαση του Λιμενικού.

Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Τη διάσωση ενός τουρίστα από τη Δανία κατάφεραν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη βοήθεια χρήσης απινιδωτή, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Παροικιά προς την Αντίπαρο.

Ο 72χρονος τουρίστας βρισκόταν σε διαδικασία επιβίβασης στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Πάρου, το πρωί του Σαββάτου 19/9. Ο ίδιος ένιωσε αδιαθεσία και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας συναγερμό στο πλήρωμα και τους επιβάτες.

Άμεσα, στελέχη του Λιμενικού που βρίσκονταν στο σημείο, επιβιβάστηκαν στο πλοίο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 72χρονο εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με παράλληλη χρήση απινιδωτή.

Ο άνδρας κατάφερε να ανακτήσει καρδιακούς παλμούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πάρου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

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