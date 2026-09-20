Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Πώς το «άδειο ψυγείο» πυροδότησε την καριέρα του

Snapshot Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες στο Μάλμε της Σουηδίας, με ένα μόνιμα άδειο ψυγείο στο σπίτι του να αποτελεί πηγή έμπνευσης και εμμονής στη ζωή του.

Η παιδική του ηλικία στη γειτονιά Ρόζενγκαρντ χαρακτηρίστηκε από επισφάλεια, έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης και κοινωνικές δυσκολίες, που τον έκαναν να μάθει να αντιμετωπίζει μόνος του τα προβλήματα.

Το ποδόσφαιρο αποτέλεσε για τον Ιμπραΐμοβιτς τη μοναδική διέξοδο από το περιβάλλον του, με την καριέρα του να ξεκινάει από τοπικές ομάδες και να εξελίσσεται σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η σκληρή παιδική του εμπειρία εξηγεί την απαιτητική και συχνά αλαζονική συμπεριφορά του, καθώς και την επιθυμία του για ασφάλεια και πολυτέλεια στην ενήλικη ζωή του.

Ο Ιμπραΐμοβιτς έχει συμβάλει στην κοινότητα του Ρόζενγκαρντ, χρηματοδοτώντας την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, διατηρώντας ισχυρή σύνδεση με την καταγωγή του παρά την παγκόσμια επιτυχία του. Snapshot powered by AI

Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, θρυλικός επιθετικός του Άγιαξ, της Ίντερ, της PSG και του Μιλάνου έχει πλέον και με το παραπάνω όλα όσα επιθυμούσε ως παιδί, αλλά από εκείνη την εποχή μία εμμονή, κάτι σαν τραύμα τον συνοδεύει μέχρι σήμερα, το ψυγείο του πρέπει να είναι πάντα γεμάτο.

Ο Ζλάταν γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1981 στο Μάλμε της Σουηδίας, γιος ενός Βόσνιου-μουσουλμάνου οικοδόμου ονόματι Σεφίκ και μιας Κροάτισσας καθαρίστριας αλβανικής καταγωγής, της Γιούρκα Γκράβιτς.

Οι μετανάστες γονείς του γνωρίστηκαν στη Σουηδία, παντρεύτηκαν για γραφειοκρατικούς λόγους και χώρισαν όταν ο Ζλάταν ήταν μόλις δύο ετών. Από τότε, η παιδική ηλικία αυτού που θα θεωρηθεί ένας από τους καλύτερους επιθετικούς του πλανήτη πέρασε ανάμεσα σε δύο σπίτια που είχαν μόνο ένα κοινό: την επισφάλεια.

Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς της Μίλαν κλείνει το μάτι καθώς μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της Σέριε Α μεταξύ της Μίλαν και της Έμπολι στο στάδιο Σαν Σίρο, στο Μιλάνο της Ιταλίας, (2022) AP/Antonio Calanni

Μεγάλωσε στη γειτονιά του Ρόζενγκαρντ, τη πιο δύσκολη του Μάλμε, μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταναστών στη Σουηδία, όπου τα παιδιά μάθαιναν πρώτα να τσακώνονται παρά να ζητούν βοήθεια. «Στο σπίτι μου δεν αγκαλιαζόμασταν ούτε κάναμε τέτοια πράγματα. Κανείς δεν ρωτούσε “Πώς πήγε η μέρα σου, Ζλάταν;”. Δεν υπήρχε κανένας ενήλικας να βοηθήσει με τα μαθήματα ή να ρωτήσει για τα προβλήματα που μπορεί να είχαμε. Έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα μόνοι μας. Αν κάποιος σου φερόταν σκληρά, δεν είχε νόημα να κλαψουρίζεις. Έπρεπε να σφίξεις τα δόντια», έγραψε στην αυτοβιογραφία του «Είμαι ο Ζλάταν».

Η μητέρα δούλευε ως καθαρίστρια σε ξένα σπίτια και, μερικές φορές, έπαιρνε τα παιδιά της μαζί για να αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων των γειτόνων, ώστε να βγάλουν κάποιο φιλοδώρημα. Ο πατέρας, συχνά μεθυσμένος, περνούσε τις νύχτες μπροστά στην τηλεόραση παρακολουθώντας βίντεο με αγώνες πυγμαχίας από την πρώην Γιουγκοσλαβία, όπου ο θείος του Σαμπαχούντιμ είχε διακριθεί ως πυγμάχος. Σε εκείνο το σπίτι ζούσαν ετεροθαλείς αδελφές που έκαναν χρήση σκληρών ναρκωτικών και τα έκρυβαν στους τοίχους, μέχρι που μια μέρα εξαφανίστηκαν. Έτρωγαν μακαρόνια με κέτσαπ. Ή έτρωγαν στο σπίτι της θείας Χανίφε, που ζούσε στο ίδιο κτήριο.

Το άδειο ψυγείο

Όταν ο Ζλάταν επέστρεφε στο σπίτι του μετά το ποδόσφαιρο ή το σχολείο —η μόνη διέξοδος που είχε—, άνοιγε το ψυγείο και έβλεπε την ίδια εικόνα όπως πάντα: τίποτα.

Ο έφηβος έμαθε να ψάχνει στα συρτάρια, να επινοεί λύσεις. Ανακάλυψε, για παράδειγμα, ότι αν μάζευε τα άδεια κουτάκια μπύρας του πατέρα του, μπορούσε να τα πουλήσει και να αγοράσει κάτι να φάει. «Μέχρι και σήμερα με απασχολεί το γεγονός ότι στο σπίτι μου το ψυγείο πρέπει πάντα να είναι γεμάτο, και αυτό το ξέρει πολύ καλά η γυναίκα μου, η Ελένα», εξομολογήθηκε. Και πρόσθεσε, με ένα μείγμα υπερηφάνειας και απόστασης: «Μια φορά, ο μεγαλύτερος γιος μου άρχισε να κλαίει επειδή δεν υπήρχαν ζυμαρικά και εγώ σκεφτόμουν: “Δεν ξέρεις πώς ήταν η παιδική μου ηλικία. Αυτό δεν είναι τίποτα”».

Αυτή η εικόνα στέρησης τον συνόδευσε στην ενήλικη ζωή του και κάπως έτσι εξηγείται η μετέπειτα συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων, να απαιτεί τα πιο παχυλά συμβόλαια της αγοράς και να απαντά σε κάθε αμφισβήτηση με μια υπολογισμένη υπερβολή. «Τα λιοντάρια δεν συγκρίνονται με τους ανθρώπους», είπε όταν τον ρώτησαν γιατί δεν αναφερόταν στον εαυτό του μεταξύ των καλύτερων επιθετικών που βρίσκονται σε φόρμα. Η αλαζονεία του, που έχει τεκμηριωθεί εκτενώς, δεν προήλθε από την αφθονία, αλλά ακριβώς από το αντίθετο.

Ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς (δεξιά) διεκδικεί τη μπάλα με τον Γάλλο αμυντικό της Άρσεναλ Λοράν Κοσιελνί, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της Μίλαν και της Άρσεναλ στο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο της Ιταλίας (2012) AP

Η παιδική του ηλικία στο Ρόζενγκαρντ άφησε και άλλα σημάδια. Ο Ιμπραήμοβιτς είχε ένα ψεύδισμα που τον ντρόπιαζε, σε σημείο που χρειάστηκε θεραπεία από φωνολόγο. Η μακριά μύτη του και το ύψος του κάτω από το μέσο όρο τον έκαναν εύκολο στόχο σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρούσε τις διαφορές. Και οι κλοπές ποδηλάτων, που ξεκίνησαν ως άμεση αντίδραση στο γεγονός ότι κάποιος του έκλεψε το δικό του —ένα BMX που είχε κληρονομήσει από τον ετεροθαλή αδελφό του Σάπκο και το οποίο αποκαλούσε «Fido Dido»—, μετατράπηκαν σε νυχτερινή συνήθεια.

«Κατέληξα να γίνω ένας πολύ επιδέξιος μικρός διαβολάκος», παραδέχτηκε. «Πάντα με ρωτούν τι θα είχα γίνει αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής και δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ίσως να κατέληγα εγκληματίας».

Η γειτονιά έθετε τους δικούς της κανόνες και ο Ζλάταν τους έμαθε όλους. Δεν υπήρχε άλλο σχολείο στη διάθεσή του.

Το ποδόσφαιρο ως μοναδική δυνατή διέξοδος

Η πρώτη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η MBI, η Malmoe Boll & Idrottsförening, σε ηλικία έξι ετών. Ήδη από τότε προκαλούσε συγκρούσεις: οι γονείς των συμμαθητών του παραπονιούνταν για τα «κόλπα» του, εκείνες τις τεχνικές που είχε μάθει στα χωμάτινα γήπεδα και που δεν ταίριαζαν με τους κανόνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου. Μετά πήγε στο «Balkan», έναν σύλλογο όπου ο προπονητής ήταν Βόσνιος και οι προσβολές από τις κερκίδες ήταν ο κανόνας. «Εκεί ένιωθα άνετα», παραδέχτηκε, γιατί αυτή ήταν η γλώσσα που γνώριζε.

Στα 13 του, ο πατέρας του —που ήταν σχεδόν πάντα απών και αδιάφορος— του είπε κάτι που θα άλλαζε την πορεία του: αν είχε τις ικανότητες, έπρεπε να δοκιμαστεί σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο. Πήγε στο Μάλμε FF με ένα από τα κλεμμένα ποδήλατά του. Τον δέχτηκαν, αλλά η ιστορία επαναλήφθηκε: οι γονείς των παιδιών της σουηδικής μεσαίας τάξης ξαναπαραπονέθηκαν για τις μεθόδους του. Έπαιζε με παπούτσια που είχε αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ, στην ίδια βιτρίνα όπου εκτίθεντο φρούτα και λαχανικά.

«Εξακολουθούσα να είμαι εκπρόσωπος της γειτονιάς του Ρόζενγκαρντ», θυμήθηκε.

Το οριστικό άλμα ήρθε τον Σεπτέμβριο του 1999, όταν έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη Μάλμε σε έναν αγώνα εναντίον της Χάμλσταντ. Ο σύλλογος υποβιβάστηκε λίγο αργότερα, αλλά κάτι είχε αλλάξει: ο πατέρας του πήγε να τον δει να παίζει για πρώτη φορά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν θα σταματούσε να το κάνει. Το διαμέρισμα του πατέρα του μετατράπηκε σταδιακά σε ένα άτυπο μουσείο, με αποκόμματα εφημερίδων τακτοποιημένα με προσοχή στους τοίχους. Ήταν, ίσως, ο μόνος τρόπος που βρήκε ο Σεφίκ για να πει στον γιο του όλα όσα δεν του είχε πει ποτέ με λόγια.

Η συνέχεια είναι μια καριέρα που διήρκεσε τέσσερις δεκαετίες και πέρασε από πέντε χώρες.

Ο Σουηδός επιθετικός της LA Galaxy, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, πανηγυρίζει το γκολ του εναντίον της Chicago Fire στο δεύτερο ημίχρονο ενός αγώνα ποδοσφαίρου της MLS στο Κάρσον της Καλιφόρνιας -(2019) AP/Ringo H.W. Chiu

Ο Άγιαξ, η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μπαρτσελόνα, ο Μίλαν, η Παρί Σεν-Ζερμέν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το Λος Άντζελες Γκάλαξι και πάλι Μίλαν. Τίτλοι στην Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Αμφισβητήσεις με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνη —τον οποίο αποκάλεσε ειρωνικά «Ο Φιλόσοφος» μπροστά στον Τύπο και στον οποίο φώναξε στα αποδυτήρια ότι ήταν «αδύναμος και δειλός»—, συγκρούσεις στα αποδυτήρια με τον Ραφαέλ Βαν ντερ Φαάρτ στον Άγιαξ, και μια σχέση θαυμασμού με τον Λιονέλ Μέσι. 62 γκολ με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, απόλυτο ρεκόρ, και δώδεκα βραβεία «Guldbollen» —το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς στη χώρα του— δέκα από τα οποία ήταν συνεχόμενα μεταξύ 2007 και 2016.

Messi vs zlatan

A moment that defined the greatness of the “GOAT”.pic.twitter.com/ZQZHBFrVHW — Kelvin🔱 (@_FCBKelvin) November 13, 2025

Το σώμα του είναι γεμάτο τατουάζ με ονόματα παιδιών που υποφέρουν από πείνα σε περιοχές πολέμου και φυσικών καταστροφών, ως υποστήριξη προς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων. Έχει επίσης χαραγμένο το «Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει». Στο δεξί του χέρι, «που συμβολίζει τη δύναμη», έχει τατουάζ με τους άνδρες της οικογένειάς του. Στο αριστερό, «πιο κοντά στην καρδιά», τις γυναίκες.

Το 2007, ο Ιμπραήμοβιτς χρηματοδότησε την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα και φωτισμό στο Ρόζενγκαρντ, τη γειτονιά του. Κάποιος του έστειλε αργότερα μια φωτογραφία μιας γέφυρας στα προάστια του Μάλμε. Αναγνώρισε το μέρος: ήταν κοντά στη σήραγγα από την οποία έτρεχε τη νύχτα, τρομοκρατημένος, καθοδηγούμενος από τα φώτα του δρόμου. Στη γέφυρα ήταν γραμμένη μια φράση με την υπογραφή του: «Μπορείς να βγάλεις ένα αγόρι από το Ρόζενγκαρντ, αλλά ποτέ δεν θα βγάλεις το Ρόζενγκαρντ από αυτό».