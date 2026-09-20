Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος

Snapshot Ένα μεγάλο, μαύρο παγόβουνο σε σχήμα διαμαντιού εμφανίστηκε στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.

Ο ψαράς Hallur Antoniussen το εντόπισε τον Μάιο κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού.

Ο Antoniussen, με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί τέτοιο παγόβουνο.

Το ασυνήθιστο παγόβουνο προκάλεσε ερωτήματα για την προέλευσή του. Snapshot powered by AI

Αν κάποιος έβλεπε ξαφνικά μέσα στη θάλασσα έναν τεράστιο μαύρο όγκο πάγου, θα μπορούσε εύκολα να νομίσει ότι πρόκειται για σκηνή από ταινία. Αυτό ακριβώς αντίκρισε ο ψαράς Hallur Antoniussen, όταν εντόπισε το ασυνήθιστο παγόβουνο στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.

Ο Antoniussen βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi, όταν είδε το παγόβουνο στα μέσα Μαΐου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

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