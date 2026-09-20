Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος
Ένα τεράστιο, σχεδόν κατάμαυρο παγόβουνο σε σχήμα διαμαντιού εμφανίστηκε ανάμεσα στους λευκούς πάγους του Λαμπραντόρ, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή του
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- Ένα μεγάλο, μαύρο παγόβουνο σε σχήμα διαμαντιού εμφανίστηκε στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.
- Ο ψαράς Hallur Antoniussen το εντόπισε τον Μάιο κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού.
- Ο Antoniussen, με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί τέτοιο παγόβουνο.
- Το ασυνήθιστο παγόβουνο προκάλεσε ερωτήματα για την προέλευσή του.
Αν κάποιος έβλεπε ξαφνικά μέσα στη θάλασσα έναν τεράστιο μαύρο όγκο πάγου, θα μπορούσε εύκολα να νομίσει ότι πρόκειται για σκηνή από ταινία. Αυτό ακριβώς αντίκρισε ο ψαράς Hallur Antoniussen, όταν εντόπισε το ασυνήθιστο παγόβουνο στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ.
Ο Antoniussen βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi, όταν είδε το παγόβουνο στα μέσα Μαΐου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
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