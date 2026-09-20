Κυριακή Γρίβα: Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της

Οι δικηγόροι της μητέρας της Κυριακής καταγγέλουν σε ανακοίνωση τον τρόπο που η Πολιτεία και η Διακαιοσύνη έχουν χειριστεί την υπόθεση

Ελένη Ευστρατίου

Κυριακή Γρίβα: Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ξεκινά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Οι δικηγόροι της μητέρας καταγγέλλουν την παραμονή του δράστη στο ψυχιατρικό τμήμα φυλακών χωρίς νόμιμο ιατρικό έρεισμα και αμφιλεγόμενες ψυχιατρικές γνωματεύσεις.
  • Δεν διερευνήθηκε η κατηγορία του βιασμού και ο δράστης απαλλάχθηκε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας χωρίς ακρόαση της οικογένειας του θύματος.
  • Η μητέρα του θύματος έχει υποστεί απάνθρωπη μεταχείριση, δεν κλήθηκε να καταθέσει για τη συστηματική παρακολούθηση της κόρης της και της στερούνται τα προσωπικά αντικείμενα της Κυριακής.
  • Οι αστυνομικοί που δεν προστάτευσαν την Κυριακή τιμωρήθηκαν με χαμηλές ποινές και συνεχίζουν να υπηρετούν, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο «100» λειτουργεί με ανεπαρκή και υποτιμητικό τρόπο απέναντι στους πολίτες.
Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της μητέρας του θύματος, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία εξαπολύουν επιθέσεις στον τρόπο που η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη έχουν χειριστεί την υπόθεση, ενώ καταγγέλλουν και την παραμονή του δολοφόνου στο Ψυχιατρικό Τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

Στην ανακοίνωσή τους οι δύο δικηγόροι καταδικάζουν την παραμονή του δράστη στο Ψυχιατρείο μέσω αμφιλεγόμενων γνωματεύσεων ψυχιάτρων οι οποίοι ελέγχονται παράλληλα από την Εισαγγελία. Χαρακτηρίζουν «απάνθρωπη» τη μεταχείριση της μητέρας, την οποία δεν κάλεσαν ποτέ να καταθέσει για τη συστηματική παρακολούθηση του δράστη στην κόρη της, ενώ δεν της επιστρέφουν τα ρούχα και το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκαν από το θύμα.

Καταγγέλλουν επιπλέον ότι δεν εξετάστηκε ποτέ η κατηγορία του βιασμού της Κυριακής, όπως και την απαλλαγή του δράστη από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Αναφέρουν τις προκλητικές δηλώσεις της Προέδρου και τη θυματοποίηση του δράστη, ενώ συμπεριλαμβάνουν και τις ποινές «χάδι» εις βάρος των αστυνομικών του Τμήματος που δεν προστάτευσαν την Κυριακή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των δικηγόρων

Θέμα: Έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό -23/09/2026- για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων – Σωρεία θεσμικών παραλείψεων, σκανδαλώδους συγκάλυψης και συνεχιζόμενης προσβολής της μνήμης του θύματος.

Ενόψει της έναρξης της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η οικογένεια του θύματος και οι συνήγοροί της δεν πρόκειται να ανεχθούν καμία απόπειρα συγκάλυψης, παραποίησης της πραγματικότητας ή προνομιακής μεταχείρισης του δράστη και των συνυπαιτίων κρατικών λειτουργών.

Ενώ η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα που συντελέστηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών οργάνων, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω από τη δικαστική και διοικητική διαχείριση της υπόθεσης προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό:

1. Σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο και μεθοδεύσεις περί «ακαταλόγιστου»: Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κι ενώ οι κρατούμενοι 2ης κατηγορίας κυριολεκτικά βασανίζονται σύμφωνα με το ΕΔΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, κλήθηκαν και κατέθεσαν ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης και ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την κατασκευασμένη θεωρία περί «εν μέρει ανικανότητας αντίληψης του αδίκου», σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις τεχνικές εκθέσεις των συμβούλων της οικογένειας. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο εν λόγω καθηγητής έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις σε υποθέσεις υψηλού οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος (όπως πρώην συζύγου υπουργού εξοπλιστικών και κατηγορουμένου σε μείζον ενεργειακό σκάνδαλο).

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αρνήθηκε προκλητικά να διαβιβάσει τη δικογραφία για τον έλεγχο των εν λόγω ψυχιάτρων, μολονότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία και ήδη ανοιχτή έρευνα στην Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας ουδέποτε κλήθηκαν να καταθέσουν η μητέρα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη.

2. Απάνθρωπη μεταχείριση της μητέρας και στέρηση των προσωπικών αντικειμένων: Μέχρι σήμερα, η τραγική μητέρα στερείται τα προσωπικά είδη, τα ρούχα και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού της, με την απαράδεκτη και προσχηματική δικαιολογία ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Παράλληλα, η μητέρα δεν έχει καν κληθεί να καταθέσει στην ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη κατόπιν διαβίβασης της απόφασης του ΜΟΔ για κακουργηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συστηματικό stalking.

3. Αδικαιολόγητη άρνηση διερεύνησης του βιασμού: Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αρνήθηκε να διαβιβάσει τη δικογραφία για τη διερεύνηση του κακουργήματος του βιασμού της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι προέκυψαν επαρκή και συντριπτικά στοιχεία που ανατρέπουν την προηγούμενη, πλημμελή και πρόχειρη αρχειοθέτηση.

4. Ανέλεγκτες δικαστικές αποφάσεις και προκλητική συμπεριφορά: Πρωτοδίκης, ενόσω η υπόθεση είχε ήδη αποκαλυφθεί και συγκλόνιζε το πανελλήνιο, απάλλαξε τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία χωρίς καν να καλέσει προς εξέταση τους οικείους της δολοφονημένης, κρίνοντας ερήμην της ίδιας της πραγματικότητας. Η απόφαση αυτή και η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός παραμένουν προκλητικά ανέλεγκτες, χωρίς καν να έχει ασκηθεί αναίρεση υπέρ του νόμου.

Επιπλέον, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΜΟΔ), η Πρόεδρος προέβη σε ανεπίτρεπτες δηλώσεις θυματοποίησης και συμψηφισμού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «το κράτος, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να σώσουν όποιον δεν θέλει να σωθεί» και χαρακτηρίζοντας τον στυγερό δολοφόνο «συμπαθητικό αγόρι σε φωτογραφία». Η εν λόγω δικαστής όχι μόνο δεν ελέγχθηκε πειθαρχικά, αλλά εκδικητικά διαβίβασε τα πρακτικά εις βάρος του συνηγόρου της μητέρας, Γιάννη Απατσίδη, επιχειρώντας να συγκαλύψει αξιόποινη πράξη που τελέστηκε επ’ ακροατηρίω (ρίψη φιάλης ύδατος κατά του δικηγόρου και διατάραξη συνεδρίασης).

5. Πειθαρχικές ποινές-χάδι, ατιμωρησία αστυνομικών και κατάρρευση του «100»: Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, παρά το γεγονός ότι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για κακουργηματική έκθεση, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποινές-εμπαιγμό, της τάξεως ακόμη και των 300 ευρώ -αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουν κανονικά να υπηρετούν στο Σώμα, ενώ δύο εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν ανενόχλητοι, ο ένας μάλιστα υπηρετώντας στην Αστυνομία με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Η διενεργηθείσα ΕΔΕ υπήρξε καταφανώς ελλιπής, μεροληπτική και επιλεκτική, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ανώτερους αξιωματικούς. Την ίδια στιγμή, αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης («100») εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια απαράδεκτη, διεκπεραιωτική, αγενή και υποτιμητική στάση απέναντι στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για τα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα.

Η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό δεν αποτελεί απλώς την επανάληψη μιας ποινικής διαδικασίας. Αποτελεί την ύστατη δοκιμασία για το κατά πόσον η συντεταγμένη ελληνική Πολιτεία διαθέτει τη στοιχειώδη βούληση να αποδώσει ουσιαστική Δικαιοσύνη ή εάν θα επισφραγίσει τον θεσμικό εκτροχιασμό και την απόλυτη εγκατάλειψη των θυμάτων έμφυλης βίας, των θυμάτων Γυναικοκτονιών και Κρατικών Δολοφονιών.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομικό και θεσμικό μέσο, εντός και εκτός συνόρων, ώστε κανένα έγκλημα, καμία παράλειψη και καμία απόπειρα συγκάλυψης να μην μείνουν στο σκοτάδι.

Γιατί και στην Αθλιότητα ακόμη υπάρχουν Όρια Αξιοπρέπειας…

Αθήνα

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Γιάννης Απατσίδης

Έλενα Τζούλη

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ξανά στο Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για νέες επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απαντά με απειλές

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στελέχη του Λιμενικού επανέφεραν 72χρονο τουρίστα με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κύλησε το αυτοκίνητο και τον σφήνωσε ενώ το έπλενε - Τραυματίστηκε σοβαρά 72χρονος

16:31LIFESTYLE

Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Στήριξη της κοινωνίας στο πλαίσιο αντοχών της οικονομίας και προϋπολογισμού

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέματα νερού: Αυξημένα κατά 41,5% στους ταμιευτήρες σε σχέση με το 2025 - Τα μισά από το 2019

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι στον Θερμαϊκό Κόλπο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Νεκρός Ισραηλινός έποικος από επίθεση, «θα τους κάνουμε να πληρώσουν»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Από το «άδειο ψυγείο» στο «Τα λιοντάρια δεν συγκρίνονται με τους ανθρώπους»

16:02LIFESTYLE

Συγκίνηση στη Σητεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Τον τίμησαν με τρισάγιο στο σπίτι του - Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των ανηλίκων - Ο θύτης επιτέθηκε πρώτα στην αδερφή του θύματος

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα: Νεκρός σε τροχαίο 47χρονος μοτοσικλετιστής

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για την ώρα θανάτου - «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση»

15:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: Υπαρκτός πλέον ο κίνδυνος απρόβλεπτης συμπεριφοράς της ΤΝ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «μαύρο διαμάντι» της Θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκαν οι δύο ανήλικες για την επίθεση σε 13χρονη

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της – Η αιχμηρή ανακοίνωση της πολιτικής αγωγής

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λασίθι - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός για την ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου - Τι λέει φίλος του 76χρονου εμπλεκόμενου στον καυγά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Στον τάφο του Ανδρέα προσκύνησαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Παπανδρέου μετά την κηδεία της Μαργαρίτας

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός για την ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου - Τι λέει φίλος του 76χρονου εμπλεκόμενου στον καυγά

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για την ώρα θανάτου - «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Ο τελευταίος σου χορός, τα κύματα» – Οι γιοι της την αποχαιρέτησαν με δάκρυα και αναμνήσεις

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος - 76χρονος τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου για μία ξαπλώστρα

16:02LIFESTYLE

Συγκίνηση στη Σητεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Τον τίμησαν με τρισάγιο στο σπίτι του - Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των ανηλίκων - Ο θύτης επιτέθηκε πρώτα στην αδερφή του θύματος

08:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο

13:46LIFESTYLE

Παυριανός για Μαζωνάκη: «Κάποτε μου έδωσε ένα φάκελο με ένα εκατομμύριο δραχμές, ήταν ένα εκατομμύριο αγάπης»

16:31LIFESTYLE

Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γιατί πληρώνουμε ακριβότερα από το 2008 ενώ το πετρέλαιο κοστίζει λιγότερο

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος τσακωμός: Ο Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές γιατρούς για πλημμελή έλεγχο - Παραδέχθηκε ότι έκανε κι αυτός τα «στραβά» μάτια - Έξαλλη η Παγώνη

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο - Συγκίνησαν οι επικήδειοι των παιδιών της - «Η μάνα μας δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, αλλά έγινε και πάλεψε για την χώρα»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λασίθι - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο προαύλιο του σχολείου του

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 9 στους 10 «φτωχοί» στα χαρτιά - Η Ελλάδα των 20.000 ευρώ και η σκιά της φοροδιαφυγής

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα: Νεκρός σε τροχαίο 47χρονος μοτοσικλετιστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ