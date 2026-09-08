Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Εφόσον οι αστυνομικοί έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα;»

Snapshot Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024.

Ο πατέρας της θύματος κατηγορεί τους αστυνομικούς για αμέλεια και ζητά την τιμωρία τους, υποστηρίζοντας ότι δεν έκαναν τίποτα για να τη σώσουν.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, αλλά ο πατέρας απαντά ότι, αν αυτό ήταν αλήθεια, η κόρη του δεν θα είχε χάσει τη ζωή της.

Ο πατέρας καλεί τις γυναίκες που βιώνουν βία να ζητούν βοήθεια από τις Αρχές και ζητά αυστηρότερες ποινές για τους δράστες.

Η κριτική αφορά μόνο τους συγκεκριμένους αστυνομικούς και όχι το σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία αναγνωρίζει για τις θυσίες της. Snapshot powered by AI

Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν από τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, σχολίασε ο πατέρας της, Θανάσης Γρίβας.

Ο πατέρας της Κυριακής , μιλώντας στο ΕΡΤnews εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι τέσσερις αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο, όπως ανέφερε, αντιμετώπισαν την κόρη του όταν εκείνη προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας βοήθεια.

«Οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να τη σώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα;»

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς των αστυνομικών ότι έπραξαν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, ο Θανάσης Γρίβας απάντησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Και ρωτάω εγώ, εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει, σαπίζει μέρα με τη μέρα περισσότερο», ανέφερε.

Ο ίδιος μίλησε και για τη στάση που, όπως υποστήριξε, κράτησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

«Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με απαξιωτικό τρόπο, σαν να τους έκανα ζημιά, ότι “ρε φίλε, πού μας έμπλεξες τώρα; Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου; Εμείς καλά ήμασταν”», είπε.

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία»

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα έστειλε, παράλληλα, μήνυμα προς τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με περιστατικά βίας, καλώντας τες να απευθύνονται στις Αρχές και να ζητούν βοήθεια.

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία. Τα μέτρα για τις ποινές πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά, πρέπει να είναι ισόβια. Πλέον, περιμένω πλήρη δικαίωση. Θέλω όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη να πάνε στην αστυνομία», τόνισε.

Ο Θανάσης Γρίβας διευκρίνισε, πάντως, ότι η κριτική του αφορά τους συγκεκριμένους αστυνομικούς και όχι το σύνολο της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Αστυνομία δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις ανίκανοι αστυνομικοί. Είναι και αστυνομικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους και έχουν πεθάνει στον δρόμο, εν ώρα υπηρεσίας», σημείωσε.

«Πλέον, περιμένω πλήρη δικαίωση», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια της Κυριακή Γρίβα, μέσω των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού, κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.

Και προσθέτει: «Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».

Τι αναφέρει το βούλευμα

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οδηγούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Το βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως αποτυπώνει τις ενέργειες που, κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, δεν έγιναν για την προστασία της 28χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα αναφέρεται για τους τέσσερις κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος». Κατά το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του.

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