Άγιοι Ανάργυροι: «Μου είπαν στο ΑΤ να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να συλληφθεί» - Διάψευση ΕΛΑΣ

Snapshot Μια 35χρονη γυναίκα στους Αγίους Αναργύρους υπέβαλε τρεις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μεταξύ 2023 και 2025, χωρίς να βρει άμεση ανταπόκριση από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Η γυναίκα κατήγγειλε σοβαρές επιθέσεις από τον σύντροφό της, που περιελάμβαναν σωματική βία και απειλές ζωής, ενώ η βία κλιμακώθηκε επικίνδυνα μέσα στο σπίτι.

Μετά από παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών και αναφορά σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, ο δράστης συνελήφθη και καταδικάστηκε σε εννιά μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Η ΕΛΑΣ απέρριψε τις κατηγορίες για αδιαφορία και πλημμελή διαχείριση, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ προσφέρθηκαν μέτρα προστασίας που δεν έγιναν αποδεκτά.

Ο δράστης παραπέμφθηκε με αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε ελεύθερος μετά την επιβολή ποινής με αναστολή, σύμφωνα με απόφαση της Δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Μια νέα, εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ξυπνώντας άμεσα μνήμες από την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 35χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία βίωνε καθημερινά τον τρόμο και την αγωνία, βλέποντας παράλληλα τις επανειλημμένες εκκλήσεις της για βοήθεια να πέφτουν στο κενό.

Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα βρήκε το σθένος να καταγγείλει τον σύντροφό της που την κακοποιούσε, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση από τις Αρχές. Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, η 35χρονη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μου έχει χώσει μπουνιά στην μύτη, μου έχει βάλει κι άλλες φορές τα χέρια στον λαιμό, με έχει σπρώξει μία η ώρα τη νύχτα μπροστά στα παιδιά, όπως ήμουνα μέσα στα αίματα πήγα στην αστυνομία, πήγα στα αίματα, τους είπα δεν αντέχω. Με ξέρουν πια. Εάν αφεθεί ελεύθερος φοβάμαι και για εμένα και τα παιδιά».

Η νεαρή μητέρα είχε προχωρήσει και στο παρελθόν σε μηνύσεις σε βάρος του συντρόφου της, χωρίς ωστόσο εκείνος να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η ίδια περιγράφει με απογοήτευση τη διαχείριση της κατάστασης από τους αστυνομικούς:

«Το μόνο που έγινε ήταν να με φέρουν σπίτι με το περιπολικό, ενώ δεν υπήρχε λόγους γιατί είχα το αυτοκίνητο μου και να ανέβουν να δουν εάν είναι εδώ. Μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και εάν γίνει κάτι να καλέσω το 100 πάλι».

Οι τρεις καταγγελίες στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τρεις προηγούμενες καταγγελίες της 35χρονης είχαν υποβληθεί στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων κατά τα έτη 2023, 2024 και 2025. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς τμήμα έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 28χρονη Κυριακή Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Η καταγγέλλουσα ξεσπά για την αντιμετώπιση που έτυχε, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική προτροπή:

«Για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα, η αντιμετώπιση που είχα εγώ ήταν η ίδια, κάλεσε το 100, μα γιατί να καλέσω το 100 αφού ήμουν ήδη στο ΑΤ; Είναι απαράδεκτο να γυρνάει ένας, δεν ξέρω αν ήταν αστυνομικός υπηρεσίας, και να μου λέει "κυρία μου ο μόνος τρόπος να τον πιάσουμε είναι να τον προκαλέσετε να σας χτυπήσει πάλι"».

Η κλιμάκωση της βίας στο σπίτι του ζευγαριού παραλίγο να αποβεί μοιραία, με την 35χρονη να περιγράφει τη στιγμή που απειλήθηκε η ίδια της η ζωή:

«Μου έβαλε τα χέρια στον λαιμό, πήγε να με πνίξει, φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή επειδή νόμιζα ότι αρχίζω και τα χάνω, και χάνω τις αισθήσεις μου και πιάνω εκείνη τη στιγμή ένα μαχαίρι να τον απειλήσω και γυρνάει το μαχαίρι να μου το μπήξει στην κοιλιά».

Η σύλληψη

Βλέποντας την κατάσταση να φτάνει στο απροχώρητο, η γυναίκα αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική. Απευθύνθηκε αρχικά στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου της και στη συνέχεια μετέβη σε αστυνομικό τμήμα άλλης περιοχής. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ξεκίνησε άμεσα η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του δράστη και την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη, όπου τελικά καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή.

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελής διαχείρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε μια 35χρονη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες της 35χρονης γυναίκας καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν κανονικά, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι σε προηγούμενες καταγγελίες είχαν προσφερθεί στην παθούσα μέτρα προστασίας, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγιναν αποδεκτά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σημερινές αναφορές που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι οι καταγγελίες της παθούσας καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και έτυχαν του προβλεπόμενου αστυνομικού και δικαστικού χειρισμού.

Η παθούσα κατέθεσε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες καταγράφηκαν κανονικά και εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον δράστη στα όρια του αυτοφώρου.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν υποβληθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024) , η παθούσα δεν δέχτηκε να της χορηγηθεί το ”panic button” ούτε να μεταφερθεί σε ασφαλές κατάλυμα (safe house) της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μετά την πρώτη καταγγελία δράστης και θύμα είχαν υπογράψει ποινική διαμεσολάβηση.

Στις 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, δικάστηκε για την τελευταία καταγγελία και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, ενώ στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η διαχείριση καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το προσωπικό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».

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