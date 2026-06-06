Ηράκλειο: Συνελήφθη 80χρονη μετά από καταγγελία του πρώην συζύγου της για απειλή με μαχαίρι

Snapshot Μια 80χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία του 82χρονου πρώην συζύγου της για απειλή με μαχαίρι.

Δεν υπήρξε τραυματισμός κατά το περιστατικό.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βιας καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι ηλικιωμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ένας 82χρονος άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Μετά την καταγγελία, η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.

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