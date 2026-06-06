Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από λεωφορείο - Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ

Snapshot Μια 24χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο ΚΤΕΛ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ διέσχιζε δρόμο χωρίς φωτεινό σηματοδότη και διάβαση πεζών.

Το περιστατικό συνέβη στις 06:25 το πρωί του Σαββάτου, όταν η νεαρή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών μπροστά από το κινούμενο λεωφορείο.

Η 24χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία.

Η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ επενέβησαν άμεσα μετά το ατύχημα.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ προειδοποιεί για την ανάγκη προσοχής των πεζών και επιβατών, επισημαίνοντας ότι βιαστικές ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Snapshot powered by AI

Άγιο είχε μια νεαρή κοπέλα, η οποία παρασύρθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από λεωφορείο ΚΤΕΛ, την ώρα που διέσχιζε την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Με ανακοίνωσή του, το ΚΤΕΛ διευκρινίζει πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα, ενώ όπως αναφέρει η 24χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών , στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε απο τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».