Η απίστευτη ιστορία ενός Ρώσου πεζοναύτη: Επέζησε από κεραυνό, αρκούδα και άλογο...

Παρέλυσε, σύρθηκε στον δρόμο και έκανε ακόμα και ΚΑΡΠΑ στον εαυτό του 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η απίστευτη ιστορία ενός Ρώσου πεζοναύτη: Επέζησε από κεραυνό, αρκούδα και άλογο...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρώσος πεζοναύτης στην ορεινή Δημοκρατία του Αλτάι χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από αρκούδα, με αποτέλεσμα το άλογό του να σκοτωθεί και ο ίδιος να παραλύσει προσωρινά.
  • Παρά την παράλυση, κατάφερε να απελευθερώσει το πόδι του, να σύρθεί πάνω από μισό μίλι μέχρι δρόμο και να τρομάξει την αρκούδα με πυροβολισμούς.
  • Ο στρατιώτης έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον εαυτό του όταν ένιωσε αίσθημα παλμών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
  • Η ιστορία του έγινε viral και επιβεβαιώθηκε από γιατρούς και εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας του Αλτάι.
  • Ο πεζοναύτης έχει χάσει δύο μεγαλύτερα αδέλφια στον πόλεμο με την Ουκρανία.
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Ακόμα και το πιο ευφάνταστο σενάριο επιβίωσης φαίνεται αδύναμο, μπροστά στην περιπέτεια ενός Ρώσου πεζοναύτη, που έγινε θρύλος στους διαδρόμους του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε, πριν η απίστευτη ιστορία του γίνει viral.

O Ρώσος στρατιώτης επέζησε από μία σειρά απίθανων περιστατικών ενώ βρισκόταν σε άδεια από το ουκρανικό μέτωπο.

Ο στρατιώτης βρισκόταν με το άλογό του στην ορεινή Δημοκρατία του Αλτάι της Ρωσίας, όταν τον χτύπησε κεραυνός, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από μια αρκούδα. Το άλογο σκοτώθηκε και ο ίδιος παρέλυσε προσωρινά.

Στη συνέχεια, σύρθηκε για περισσότερο από μισό μίλι μέχρι να φτάσει σε ασφαλές μέρος χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στους γιατρούς, και μετέφερε ο Ντμίτρι Χουμπέζοφ, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας του Αλτάι, εντόπισε μια καφέ αρκούδα να τον κυνηγά και έτρεξε προς ένα δέντρο, με σκοπό να δέσει το άλογό του πριν αντιμετωπίσει το θηρίο.

Όμως, καθώς έφτασε στο δέντρο, τον χτύπησε κεραυνός. Η αστραπή διαπέρασε το δέντρο, το άλογο και τον αναβάτη του.

Το άλογο σκοτώθηκε ακαριαία, έπεσε πάνω του, παγιδεύοντας το πόδι του κάτω από το σώμα του, ενώ η εξαγριωμένη αρκούδα τον κοιτούσε απειλητικά από μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρικό φορτίο της αστραπής χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού και του λαιμού του στρατιώτη, βάζοντας φωτιά στο καπέλο και στο γιακά του σακακιού του.

Ο Χουμπέζοφ δήλωσε: «Όλο του το σώμα παρέλυσε ακαριαία – μόνο το ένα χέρι μπορούσε να κινηθεί, και αυτό με μεγάλη δυσκολία».

Με κάποιο τρόπο, ο πεζοναύτης χρησιμοποίησε το άλλο χέρι του για να απελευθερώσει το πόδι του. Φοβούμενος την αρκούδα, σύρθηκε προς τον πλησιέστερο δρόμο, που βρισκόταν σε απόσταση πάνω από μισό μίλι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η αρκούδα δεν τραυματίστηκε από την πτώση του κεραυνού και συνέχισε να ακολουθεί τον στρατιώτη μέχρι τον αυτοκινητόδρομο, έως ότου εκείνος κατάφερε να την τρομάξει πυροβολώντας με το τουφέκι του.

Νιώθοντας αίσθημα παλμών, ο στρατιώτης φέρεται να χτύπησε το στήθος του για να κάνει πρόχειρη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Τελικά έφτασε στην άκρη του δρόμου, όπου περαστικοί οδηγοί τον εντόπισαν και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου και παραμένει.

Ένας γιατρός δήλωσε: «Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, δεν το πίστεψα μέχρι που μίλησα ο ίδιος μαζί του. Αλλά είναι όλα απολύτως αληθινά».

Ο πεζοναύτης έχει χάσει τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του στον πόλεμο με την Ουκρανία.

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