Σκύρος: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις που έφτασαν στο νησί

Snapshot Η φωτιά στη Σκύρο βελτιώθηκε ελαφρώς τις τελευταίες ημέρες.

Αρχικά επιχειρούσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Έφτασαν ενισχύσεις με 8 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Τα εναέρια μέσα σταματούν τις ρίψεις λόγω ώρας και αναλαμβάνουν οι επίγειες δυνάμεις.

Οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να οριοθετήσουν τη φωτιά μέσα στο βράδυ. Snapshot powered by AI

Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη φωτιά στη Σκύρο το τελευταίο διάστημα.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 6/8 σε αγροτοδασική περιοχή στην Κολυμπάδα, όπως καθώς το νησί έχει μικρή πυροσβεστική δύναμη, δεν μπόρεσαν να την ελέγξουν άμεσα. Αρχικά, έσπευσαν στο σημείο 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις 4 αεροσκάφη.

Στη συνέχεια στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις, με τα εναέρια να φτάνουν πρώτα στο σημείο. Οχτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούσαν περιοδικά ρίψεις νερού, τα οποία απογειώθηκαν από τα γύρω σημεία.

Επιπλέον, 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, έφυγαν από την Κύμη και έφτασαν αργά το απόγευμα στο νησί.

Τα εναέρια έχουν σταματήσει να επιχειρούν λόγω της ώρας και αναλαμβάνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες αναμένεται να οριοθετήσουν τη φωτιά μέσα στο βράδυ.

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