Σοκάρουν στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ: Οκτώ καταγγελίες για βιασμό μέσα σε 20 ημέρες στη Ζάκυνθο

Snapshot Από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα καταγράφηκαν οκτώ καταγγελίες βιασμού στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, έναντι περίπου δύο την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για κάθε περιστατικό ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές και έγιναν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Δεν ασκήθηκαν διώξεις καθώς οι καταγγέλλουσες δεν κατονόμασαν δράστες ούτε υπέβαλαν μηνύσεις.

Το νοσοκομείο λειτουργεί σε διαρκή εφημερία με μεγάλο φόρτο ασθενών σε σύγκριση με μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας που εφημερεύουν ανά τέσσερις ημέρες. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν οι αυξανόμενες καταγγελίες τουριστριών για σεξουαλική κακοποίηση στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα οκτώ γυναίκες προσήλθαν στο νοσοκομείο και ανέφεραν ότι είχαν υποστεί βιασμό. Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους είχαν καταγραφεί περίπου δύο ανάλογες περιπτώσεις, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».

Για κάθε περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες γυναικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και εκείνο μιας Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία, κατά την ΠΟΕΔΗΝ, χρειάστηκε εξειδικευμένη περίθαλψη για τραύματα που η ίδια απέδωσε σε βιασμό.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το Νοσοκομείο Ζακύνθου βρίσκεται ουσιαστικά σε διαρκή εφημερία. Για να αποτυπώσει το μέγεθος της επιβάρυνσης, συγκρίνει τη λειτουργία του με μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, τα οποία μπορεί να εξετάζουν από 800 έως 1.000 ασθενείς σε μία γενική εφημερία, αλλά εφημερεύουν ανά τέσσερις ημέρες.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Σοβαρή πίεση δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗΝ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα Επείγοντα του νοσοκομείου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά.

Όπως αναφέρει, τα περιστατικά αφορούν κυρίως τραυματισμούς από τροχαία με γουρούνες, οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και άλλα επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Οκτώ αναφερόμενοι βιασμοί από τις 15 Ιουνίου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό.

Όπως υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, έναντι περίπου δύο αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις.

Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που, σύμφωνα με την ίδια, προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συγκρίνει τον φόρτο εργασίας του Νοσοκομείου Ζακύνθου με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημαίνοντας ότι, ενώ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1.000 ασθενείς ανά γενική εφημερία κάθε τέσσερις ημέρες, το Νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περίπου 200 περιστατικά ημερησίως.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννάκος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους υγειονομικούς των νησιωτικών νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής περιόδου».

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