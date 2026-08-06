Οικογένεια Βρετανών: Είδε το ονειρεμένο σπίτι της στην Ελλάδα να καίγεται - «Δεν θα τα παρατήσουμε»

Αποφασισμένοι να ξαναρχίσουν από το μηδέν δηλώνουν ο Ρόρι και η Στέφανι, που είδαν ξαφνικά τα όνειρά τους να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα να γίνονται στάχτη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Οικογένεια Βρετανών: Είδε το ονειρεμένο σπίτι της στην Ελλάδα να καίγεται - «Δεν θα τα παρατήσουμε»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ρόρι και η Στέφανι, μαζί με τα τρία παιδιά τους, είδαν το σπίτι που αγόρασαν στην Πελοπόννησο να καταστρέφεται από πυρκαγιά μόλις 10 μέρες πριν τη μετακόμισή τους.
  • Η οικογένεια έχασε όλες τις οικονομίες της, πάνω από 300.000 ευρώ, που είχαν επενδυθεί για τη δημιουργία ενός νέου σπιτιού στην Ελλάδα.
  • Ζουν προσωρινά σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Ανατολικό Σάσεξ, ενώ ξεκινούν ξανά από το μηδέν.
  • Έχει ξεκινήσει έρανος GoFundMe από την αδερφή της Στέφανι για να συγκεντρωθούν περίπου 100.000 ευρώ για την ανασυγκρότηση της ζωής τους.
  • Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να ξαναχτίσει το σπίτι και να μην τα παρατήσει, παρά τη μεγάλη συναισθηματική και οικονομική απώλεια.
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Συγκίνηση έχει προκαλέσει μία οικογένεια Βρετανών, που είδε το όνειρό της για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα να καίγεται στα βουνά της Πελοποννήσου, μόλις 10 ημέρες πριν από την οριστική μετακόμισή τους.

Τώρα, οι δύο γονείς, ο Ρόρι και η Στέφανι, έγκυος σε δίδυμα, και τα τρία παιδιά τους, οι 8χρονες Εβαντζελιν και Ιβάρια, καθώς και η 19 μηνών Αθηνά, ζουν σε ένα διαμέρισμα του ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσεξ, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Το σπίτι τους στην Ελλάδα, που αγόρασαν το 2023, στο οποίο επένδυσαν όλες τις οικονομίες τους για να στεγάσουν την οικογένειά τους, βρέθηκε στον διάβα της πρόσφατης πυρκαγιάς και από τη μια στιγμή στην άλλη έγινε στάχτη, μαζί με τα όνειρα της Στέφανι και του Ρόρι, που ξεκίνησαν πριν από μία δεκαετία.

https://www.instagram.com/reel/DMgJwK6MZpq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

(Πλάνα πριν από την πυρκαγιά)

Είχαν στείλει όλα τα υπάρχοντά τους στην Ελλάδα, καθώς προετοιμάζονταν για την οριστική μετεγκατάστασή τους στο νέο σπίτι τους, στα ορεινά της Αιγιάλειας, στις 10 Αυγούστου. Τώρα υπάρχουν μόνο αποκαΐδια.

«Είμαστε μια πολύ ανθεκτική οικογένεια, αλλά αυτό μας έχει βγάλει εντελώς από μέσα μας. Το κενό και η θλίψη ήταν συντριπτικά. Ένα όνειρο και σκληρή δουλειά όχι μόνο από εμάς αλλά και από την ελληνική κοινότητα που μας βοήθησε να πετύχουμε το σπίτι μας... απλά κλάπηκε σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη, καθώς δεν είναι μόνο το σπίτι που χτίσαμε, είναι όλες οι αγαπημένες αναμνήσεις και το σπίτι που δημιουργήσαμε μέσα», δήλωσε η Στέφανι στη βρετανική Mirror σε μία φορτισμένη συναισθηματικά συνέντευξη.

Είχαν ξοδέψει πάνω από 300.000 ευρώ, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να μεγαλώσουν μια οικογένεια στον ήλιο, όπου επρόκειτο επίσης να φέρουν τα τρία κατοικίδιά τους.

Τώρα ξεκινούν πάλι από το μηδέν.

https://www.instagram.com/reel/DbgdAr_Mzqf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

(Το σπίτι στην Ελλάδα έγινε στάχτη)

Από την καταστροφική πυρκαγιά, η αδερφή της Stephanie, Gabby, ξεκίνησε ένα GoFundMe για να βοηθήσει την οικογένεια να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Η Στέφανι είπε ότι ήταν ευγνώμων και συγκινημένη για την ανταπόκριση μέχρι στιγμής και φοβάται ότι ακόμη και με ασφάλιση και κάλυψη, χρειάζονται περίπου 100,000 ευρώ για να επανέλθουν σε καλό δρόμο.

Και για τον έρανο, είπε: «Ακόμα και το να λέμε αυτό το κομμάτι μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν είμαστε υλιστές και δεν θέλουμε οι άνθρωποι να διαβάζουν για μια πισίνα και να σκέφτονται ορίστε, προβλήματα του κόσμου. Ζούμε μια πολύ μέτρια ζωή, ζούμε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου για 12 χρόνια, κοιμόμαστε σε έναν καναπέ-κρεβάτι για οκτώ από αυτά τα χρόνια, με τα παιδιά μας να έχουν την κρεβατοκάμαρα. Αυτό το ελληνικό σπίτι ήταν τα πάντα για εμάς.

«Ήταν ένας τρόπος να αντέξουμε οικονομικά μια ζωή που θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, ξοδέψαμε κάθε δεκάρα για να δώσουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει και ομολογουμένως ήμασταν απίστευτα ενθουσιασμένοι που κοιμηθήκαμε σε ένα πραγματικό κρεβάτι. Θα ξαναχτίσουμε και δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε».

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