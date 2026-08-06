Τραμπ: Δεν έχουμε έλλειψη πυρομαχικών – Όσοι διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες, θα καταδιώκονται!

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πολεμικού υλικού”, ειδικά ορισμένων τύπων»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τραμπ: Δεν έχουμε έλλειψη πυρομαχικών – Όσοι διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες, θα καταδιώκονται!
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές για έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ και απείλησε με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης όσους διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες.
  • Οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού και συνεχίζουν την παραγωγή και αποστολή ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Παρά τη χρήση μεγάλου μέρους των πυραύλων ακριβείας στον πόλεμο με το Ιράν και την υποστήριξη προς την Ουκρανία, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις πληροφορίες του Πενταγώνου και χαρακτηρίζει τις αναφορές για έλλειψη όπλων «επινοημένη ιστορία».
  • Η κυβέρνηση ζητά έκτακτα κονδύλια 87 δισ. δολαρίων για την ταχεία αναπλήρωση στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών.
Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών και δεσμεύτηκε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης» για όσους είναι ύποπτοι για διαρροή πληροφοριών.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πολεμικού υλικού”, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη και συνέχισε: «Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες.»

Με τον πόλεμο με το Ιράν να βρίσκεται στον έκτο μήνα, ο Τραμπ και το Πεντάγωνο αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του οπλοστασίου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, παρά τις πολλαπλές παύσεις των εχθροπραξιών, ενώ μια συμφωνία για την πλήρη παύση των εχθροπραξιών παραμένει ακαθόριστη, παρατηρεί το BBC.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά, ακόμη και μετά τη χρήση από τον στρατό τεράστιων ποσοτήτων όπλων δύσκολης κατασκευής κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης γνωστής ως «Επιχείρηση Epic Fury» και των ανταποδοτικών επιθέσεων που ακολούθησαν.

Το CBS News, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων τους σε πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Η αποκάλυψη της WP για τον καυγά Τραμπ – Χέγκσεθ και οι διαψεύσεις

Εν τω μεταξύ, η «Washington Post» ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Τραμπ είχε αντιπαρατεθεί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με πιθανή έλλειψη όπλων, επικαλούμενη επίσης ανώνυμες πηγές.

«Όσοι διέρρευσαν αυτές τις προδοτικές δηλώσεις καταδιώκονται», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. «Θα ζητηθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!»

Οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ παραμένουν απόρρητες. Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού, ο Χέγκσεθ έχει επιδιώξει να θεσπίσει αυστηρούς ελέγχους που περιορίζουν επίσης τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγουν οι δημοσιογράφοι από το Πεντάγωνο.

Χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), ένας οργανισμός μελετών εθνικής ασφάλειας, εκτίμησε ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου οι ΗΠΑ διέθεταν μεταξύ 759 και 827 πυραύλους Patriot, αριθμός μειωμένος από τους 2.330 που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Εκτιμά επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον χρησιμοποιήσει περίπου το 60% των πυραύλων του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί για την αναχαίτιση επιθέσεων, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Μαρκ Κάνσιαν, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών και ανώτερος σύμβουλος στο CSIS. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης ζήτηση για τα όπλα τους πέρα από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Έχουν παραδώσει στην Ουκρανία σημαντικές ποσότητες πυραύλων Patriot από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, αλλά καθώς τα αποθέματα των ΗΠΑ μειώνονται, ο Cancian αναμένει ότι το Πεντάγωνο θα τους κρατήσει. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ικανοποίηση του πρόσφατου αιτήματος της Ουκρανίας για επιπλέον πυραύλους Patriot θα αποτελούσε «μεγάλο βήμα», αλλά οι δύο χώρες «εξακολουθούν να το συζητούν».

Πολλά σύγχρονα όπλα έχουν μακρά χρονικά διαστήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την παραγγελία, την παραγωγή και την παράδοση, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία αντικατάσταση των πυρομαχικών μετά τη χρήση τους. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα.

Ο Τραμπ δήλωσε στον «Wall Street Journal» τον περασμένο μήνα: «Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε.»

Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τις αναφορές για έλλειψη αποθεμάτων ως «επινοημένη ιστορία» κατά τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS στις 14 Ιουνίου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι αυξάνει την παραγωγή, με τον Χέγκσεθ να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εργάζονται με ταχύ ρυθμό για την κατασκευή περισσότερων όπλων.

Τον περασμένο μήνα, ζήτησε από τη Γερουσία των ΗΠΑ έκτακτα κονδύλια συνολικού ύψους 87 δισ. δολαρίων (68 δισ. λιρών) για την πληρωμή των στρατιωτικών και την «ταχεία αναπλήρωση εξοπλισμού και πυρομαχικών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ