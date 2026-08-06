Τραμπ: Δεν έχουμε έλλειψη πυρομαχικών – Όσοι διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες, θα καταδιώκονται!

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές για έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ και απείλησε με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης όσους διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού και συνεχίζουν την παραγωγή και αποστολή ανάλογα με τις ανάγκες.

Παρά τη χρήση μεγάλου μέρους των πυραύλων ακριβείας στον πόλεμο με το Ιράν και την υποστήριξη προς την Ουκρανία, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις πληροφορίες του Πενταγώνου και χαρακτηρίζει τις αναφορές για έλλειψη όπλων «επινοημένη ιστορία».

Η κυβέρνηση ζητά έκτακτα κονδύλια 87 δισ. δολαρίων για την ταχεία αναπλήρωση στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών και δεσμεύτηκε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης» για όσους είναι ύποπτοι για διαρροή πληροφοριών.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πολεμικού υλικού”, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη και συνέχισε: «Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες.»

Με τον πόλεμο με το Ιράν να βρίσκεται στον έκτο μήνα, ο Τραμπ και το Πεντάγωνο αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του οπλοστασίου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, παρά τις πολλαπλές παύσεις των εχθροπραξιών, ενώ μια συμφωνία για την πλήρη παύση των εχθροπραξιών παραμένει ακαθόριστη, παρατηρεί το BBC.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά, ακόμη και μετά τη χρήση από τον στρατό τεράστιων ποσοτήτων όπλων δύσκολης κατασκευής κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης γνωστής ως «Επιχείρηση Epic Fury» και των ανταποδοτικών επιθέσεων που ακολούθησαν.

Το CBS News, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων τους σε πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

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Εν τω μεταξύ, η «Washington Post» ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Τραμπ είχε αντιπαρατεθεί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με πιθανή έλλειψη όπλων, επικαλούμενη επίσης ανώνυμες πηγές.

«Όσοι διέρρευσαν αυτές τις προδοτικές δηλώσεις καταδιώκονται», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. «Θα ζητηθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!»

Οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ παραμένουν απόρρητες. Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού, ο Χέγκσεθ έχει επιδιώξει να θεσπίσει αυστηρούς ελέγχους που περιορίζουν επίσης τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγουν οι δημοσιογράφοι από το Πεντάγωνο.

Χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), ένας οργανισμός μελετών εθνικής ασφάλειας, εκτίμησε ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου οι ΗΠΑ διέθεταν μεταξύ 759 και 827 πυραύλους Patriot, αριθμός μειωμένος από τους 2.330 που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Εκτιμά επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον χρησιμοποιήσει περίπου το 60% των πυραύλων του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί για την αναχαίτιση επιθέσεων, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Μαρκ Κάνσιαν, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών και ανώτερος σύμβουλος στο CSIS. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης ζήτηση για τα όπλα τους πέρα από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Έχουν παραδώσει στην Ουκρανία σημαντικές ποσότητες πυραύλων Patriot από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, αλλά καθώς τα αποθέματα των ΗΠΑ μειώνονται, ο Cancian αναμένει ότι το Πεντάγωνο θα τους κρατήσει. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ικανοποίηση του πρόσφατου αιτήματος της Ουκρανίας για επιπλέον πυραύλους Patriot θα αποτελούσε «μεγάλο βήμα», αλλά οι δύο χώρες «εξακολουθούν να το συζητούν».

Πολλά σύγχρονα όπλα έχουν μακρά χρονικά διαστήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την παραγγελία, την παραγωγή και την παράδοση, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία αντικατάσταση των πυρομαχικών μετά τη χρήση τους. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα.

Ο Τραμπ δήλωσε στον «Wall Street Journal» τον περασμένο μήνα: «Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε.»

Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τις αναφορές για έλλειψη αποθεμάτων ως «επινοημένη ιστορία» κατά τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS στις 14 Ιουνίου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι αυξάνει την παραγωγή, με τον Χέγκσεθ να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εργάζονται με ταχύ ρυθμό για την κατασκευή περισσότερων όπλων.

Τον περασμένο μήνα, ζήτησε από τη Γερουσία των ΗΠΑ έκτακτα κονδύλια συνολικού ύψους 87 δισ. δολαρίων (68 δισ. λιρών) για την πληρωμή των στρατιωτικών και την «ταχεία αναπλήρωση εξοπλισμού και πυρομαχικών».

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