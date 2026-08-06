Η UEFA επιμένει για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ – «Οι συγγνώμες του Ινφαντίνο δεν αλλάζουν τίποτα»

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιμένει ότι οι διαβεβαιώσεις της FIFA δεν αρκούν, ενώ, αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο

Γιάννης Νικηφοράκης

Η UEFA επιμένει για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ – «Οι συγγνώμες του Ινφαντίνο δεν αλλάζουν τίποτα»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η UEFA εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ, υποστηρίζοντας ότι η συγγνώμη του Τζιάνι Ινφαντίνο και η αναδίπλωση αναφορικά με το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του θεσμού σε ιδιώτες «δεν αλλάζουν τίποτα».

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ξεκαθάρισε ότι οι προϋποθέσεις που είχε θέσει μετά την αμφιλεγόμενη πρόταση του Ινφαντίνο, δεν έχουν ικανοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο τελικώς αποσύρθηκε.

«Οι Ομοσπονδίες της UEFA ήταν απολύτως ξεκάθαρες σχετικά με τις προϋποθέσεις που συνδέονται με τη μη συμμετοχή στις διοργανώσεις της FIFA. Πρώτον, οι προτάσεις για πώληση των μεγάλων διοργανώσεων έπρεπε να αποσυρθούν και δεύτερον, έπρεπε να δοθούν εγγυήσεις ότι τέτοιες προσπάθειες αλλοίωσης του παιχνιδιού δεν θα επιχειρηθούν ποτέ ξανά. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν εκπληρωθεί», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Η UEFA έχει ήδη επισημάνει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη στην προεδρία του Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της FIFA Forward Enterprise ως μία «πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανή συμφωνία».

«Η ανακοίνωση ότι ορισμένοι άνθρωποι που εργάζονται για τον πρόεδρο της FIFA –και των οποίων οι καριέρες εξαρτώνται από την εύνοιά του– συμφωνούν μαζί του δεν αλλάζει τίποτα», υπογράμμισε η UEFA.

«Συγγνώμες μαζί με στοιχεία απειλών»

Ο καθηγητής, Μαρκ Πιέθ, δικηγόρος κατά της διαφθοράς και πρώην επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης της FIFA, έκανε λόγο για έναν «παράξενο συνδυασμό απολογιών και αμοιβαίων διαβεβαιώσεων», μιλώντας στο BBC.

«Αυτό που βλέπουμε, είναι συγγνώμες αναμεμειγμένες με αμοιβαίες διαβεβαιώσεις, όλοι να συγχαίρουν ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα στοιχείο απειλών. Συμπαθούν ο ένας τον άλλον, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να σωπάσουν. Ήταν ξεκάθαρα ένα μήνυμα προς τους εξωτερικούς παράγοντες: Τα Μέσα ενημέρωσης και τους επικριτές γενικότερα», τόνισε.

Ο Πιέθ υποστήριξε, επίσης, ότι η FIFA σήμερα εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κανονισμών, αλλά στην πράξη υπονομεύει το πλαίσιο διακυβέρνησης που έχει δημιουργήσει.

«Στα χαρτιά, φαίνεται αρκετά καλό, όμως αυτό που κάνουν, είναι να υπονομεύουν αυτή τη μορφή· έδιωξαν ανεξάρτητα πρόσωπα που ήταν πραγματικά ισχυρά, όπως την Επιτροπή Δεοντολογίας που είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του Σεπ Μπλάτερ. Η FIFA απαλλάχθηκε από αυτούς επειδή τους φοβόταν και τους αντικατέστησε με ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει φίλους ή άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρά», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην επιλογή της Σαουδικής Αραβίας ως διοργανώτριας χώρας του Μουντιάλ του 2034, ο Πιέθ τόνισε ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της FIFA «φαίνεται εξαιρετική στα χαρτιά», αλλά η εφαρμογή της προκαλεί ερωτήματα.

«Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι όποιος δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον θεσμό και ειλικρινά, η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις πλέον προβληματικές χώρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η κρίση γύρω από τον Ινφαντίνο συνεχίζεται, με την UEFA να διατηρεί ανοιχτή την επιλογή σύγκρουσης με τη FIFA, ενόσω ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας επιχειρεί να διατηρήσει τη θέση του εν όψει των επόμενων εκλογών.

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