«Σεισμός» στη FIFA: Παραιτήθηκε ο στενός σύμβουλος του Ινφαντίνο για το σχέδιο με το Μουντιάλ

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στη FIFA η πρόταση για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών στο Μουντιάλ, καθώς ένας από τους στενότερους συμβούλους του Τζιάνι Ινφαντίνο παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Κάρλος Κορντέιρο, πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραχώρηση μέρους της αξίας της κορυφαίας διοργάνωσης του ποδοσφαίρου.

«Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο σε όλη του τη ζωή, δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός ενώ η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου στο Μουντιάλ», ανέφερε.

Ο Κορντέιρο υποστήριξε ότι η πρόταση είναι «κακή συμφωνία για τις Ομοσπονδίες – μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και για το μέλλον του αθλήματος», τονίζοντας ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία διαθέτει ήδη σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις από την UEFA και τη CONCACAF, οι οποίες έχουν εκφράσει αντίθεση στο σχέδιο δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise, μίας νέας θυγατρικής μέσω της οποίας θα μπορούσαν να συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές.

Η UEFA έχει προειδοποιήσει ότι οι εθνικές ομάδες της Ευρώπης δεν θα συμμετέχουν σε διοργανώσεις της FIFA όσο παραμένει σε ισχύ η συγκεκριμένη πρόταση, ζητώντας την πλήρη απόσυρση αυτής.

Ο Κορντέιρο σημείωσε πως «η ευθύνη της FIFA δεν είναι να μεγιστοποιεί τα εμπορικά κέρδη με κάθε κόστος, αλλά να προστατεύει και να ενισχύει το ποδόσφαιρο για τις επόμενες γενιές».

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