Στα άκρα η UEFA: Θέλει να «διώξει» τον Ινφαντίνο με «όπλο» τον Αλ-Κελαϊφί!

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία πιέζει τον ισχυρό άνδρα της Παρί Σεν Ζερμέν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA, απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο. 

Newsbomb

Στα άκρα η UEFA: Θέλει να «διώξει» τον Ινφαντίνο με «όπλο» τον Αλ-Κελαϊφί!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Τον Μάριο του 2027 θα διεξαχθούν εκλογές για την προεδρία της FIFA. Οι τελευταίες κινήσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο έχουν φέρει απέναντί του την UEFA. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου πιέζει τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί για να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον νυν πρόεδρο της FIFA.

Ο Αλ-Κελαϊφί, όπως υποστηρίζει και το RMC, έως τώρα δεν έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια κίνηση. «Ο Νάσερ δεν έχει καμία απολύτως φιλοδοξία, καμία πρόθεση και κανένα ενδιαφέρον για αυτόν τον ρόλο στη FIFA. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει διακριτικά όλους τους θεσμούς του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», υποστήριξε άνθρωπος από το περιβάλλον του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η UEFA είναι πλέον στα… μαχαίρια με τον Ινφαντίνο. Γι’ αυτό, άλλωστε, προχωρά και σε απόφαση για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, στο οποίο δεν θα μετάσχουν οι ευρωπαϊκές Εθνικές, αν προχωρήσουν τα σχέδια του προέδρου της FIFA.

Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχιστεί και η πίεση προς τον Αλ-Κελαϊφί, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα. Κάτι που αυτόματα θα άλλαζε τις ισορροπίες, μια και θα είχε την υποστήριξη της Ευρώπης, αλλά και της Ασίας. Ενώ θεωρείται σεβαστό πρόσωπο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο 52χρονος Καταριανός πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, είναι επικεφαλής ενός νικηφόρου συλλόγου και ένα γνωστό δημόσιο πρόσωπο, έχει επίσης συνεργαστεί με την UEFA για αρκετές σεζόν, ενώ είναι και αντιπρόεδρός της.

Αντιστάθηκε κατά του σχεδίου της ευρωπαϊκής Super League τον Απρίλιο του 2021, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της ευρωπαϊκή ένωσης συλλόγων, με δικαίωμα συμμετοχής σε σημαντικές συναντήσεις της FIFA. Επιπλέον έχει διεθνείς επαφές. Και ενώ η πλειοψηφία των 55 συνδεδεμένων ομοσπονδιών αναμένεται να τον υποστηρίξουν σε περίπτωση που θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA, θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει ηγέτες σε άλλες ηπείρους.

Έμπιστος σύμβουλος του Εμίρη του Κατάρ, για τον οποίο υπηρετεί ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, ασκεί σημαντική επιρροή και απολαμβάνει πολυάριθμων υποστηρικτών εντός της AFC (Ασία).

Και στην Αφρική, και παρά τη σαφή υποστήριξη του προέδρου της CAF προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν θα ξεκινούσε από το μηδέν, αφού μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη των πολυάριθμων προέδρων ομοσπονδιών με τους οποίους έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις εδώ και χρόνια. Η CONMEBOL (Νότια Αμερική) φαίνεται δεσμευμένη στον Τζιάνι Ινφαντίνο όσο ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες παραμένει πρόεδρος.

H διαδικασία της εκλογής προέδρου, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 77ου συνεδρίου της FIFA τον Μάρτιο του 2027, που θα γίνει στο Ραμπάτ (Μαρόκο) και ο νέος πρόεδρος θα ανακηρυχθεί στις 18 του ίδιου μήνα.

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