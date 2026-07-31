Το ΠΑΣΟΚ «μεγαλώνει» καταναλώνοντας... ΣΥΡΙΖΑ

Ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που συζητιέται έντονα ότι θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά μεγάλος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ «μεγαλώνει» καταναλώνοντας... ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το ΠΑΣΟΚ ενσωματώνει βουλευτές που αρχικά είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική του δύναμη.
  • Η ένταξη βουλευτών όπως η Ράνια Θρασκιά, ο Πέτρος Παππάς και ο Ευάγγελος Αποστολάκης σηματοδοτεί την πολιτική μετακίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ.
  • Η επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ απαιτεί την τροποποίηση του καταστατικού για το όριο θητειών βουλευτών.
  • Άλλα στελέχη που αποχώρησαν από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, όπως η Γιώτα Πούλου και η Μυρτώ Κοροβέση, επίσης στοχεύουν στην ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ.
  • Η Νίνα Κασιμάτη, παρά την απομάκρυνσή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο ΠΑΣΟΚ λόγω παλαιότερων δηλώσεών της, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον λόγω της εκλογικής της επιρροής.
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Μια αμφιλεγόμενη πολιτική πρακτική του ΠΑΣΟΚ που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν χρόνο φαίνεται πως κορυφώνεται τώρα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, στην οποία έχουμε εισέλθει, ανεξαρτήτως του αν τελικά οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο ή το 2027.

Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, η οποία από το 2024 καταγράφεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη στη Βουλή, μετά την αποχώρηση των δύο πρώτων κυμάτων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει να επιχειρεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αριθμιτική της δύναμη, εντάσσοντας στους κόλπους της ανεξάρτητους βουλευτές που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αρχή έγινε με την ένταξη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά. Τα δύο στελέχη είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη, ωστόσο μετά την αποπομπή του από την προεδρία του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν μεν, αλλά δεν τον ακολούθησαν στο πολιτικό του εγχείρημα.

Όμως έκτοτε, ο αριθμός των βουλευτών που συζητιέται έντονα ότι θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά μεγάλος.

Στην πλειονότητά τους οι πληροφορίες αφορούν στελέχη που αποχώρησαν από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο η εκλογή τους στη Βουλή είχε γίνει το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο συγκεκριμένα, συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί η ένταξη του ναυάρχου ε.α. Ευάγγελου Αποστολάκη. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει επίσης για την περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία μάλιστα για να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ απ' όπου είχε ξεκινήσει την πολιτική της πορεία, θα πρέπει η Χαριλάου Τρικούπη να παρακάμψει τη συνεδριακή/καταστατική της απόφαση για ορισμό «πλαφόν» στον αριθμό θητείων που μπορεί ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να υπηρετήσει.

Στο «στόχαστρο» της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως βρίσκονται επίσης η Γιώτα Πούλου και η Μυρτώ Κοροβέση, αμφότερες αποχωρήσασες από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη. Η κ. Κοροβέση μάλιστα, ορκίστηκε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου που πλέον βρίσκεται στην ΕΛΑΣ. Η ίδια ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο μετά από περίπου δύο μόλις εβδομάδες ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το συγκεκριμένο κόμμα, αναφέροντας ότι «οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν. Οι αξίες, όμως, είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές». Η φράση θεωρήθηκε από πολλούς προαναγγελία της ένταξής της σε άλλο πολιτικό κόμμα, με τις πληροφορίες να προκρίνουν την επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

Στον μακρύ κατάλογο των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτών που βρίσκονται στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως παραμένει μέχρι και σήμερα, έστω και τυπικά, μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Κασιμάτη εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα έχει απομακρυνθεί πολιτικά από την Κουμουνδούρου, επιλέγοντας να μην ακολουθεί πάντα την κομματική γραμμή, όπως έγινε στην ψηφοφορία για τα εξοπλιστικά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026. Η κ. Κασιμάτη είναι δεδομένο ότι έχει κάνει συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η μη ένταξή της φαίνεται να οφείλεται σε παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια κατά του Γιώργου Παπανδρέου, όταν είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο των μνημονίων. Ωστόσο, η μεγάλη επιρροή που έχει στην περιφέρεια της Β' Πειραιά, φαίνεται να ενδιαφέρει πολύ το ΠΑΣΟΚ που αντιμετωπίζει εκλογικό πρόβλημα σε αυτές τις περιφέρειες.

Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δεν εξελέγη το 2023 και συνεπώς η πιθανή ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ δεν αφορά την τρέχουσα ΚΟ.

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