Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει στον Πειραιά

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Newsbomb

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει στον Πειραιά
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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  • Ισχύει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω θυελλωδών ανέμων με ένταση έως 9 μποφόρ.
  • Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεωτέρας.
  • Οι ισχυροί βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προς νησιωτικούς προορισμούς.
  • Οι άνεμοι στην περιοχή αναμένονται να φτάσουν τα 4 έως 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
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Δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, αλλά και γενικότερα όσοι ταξιδεύουν με πλοίο προς τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο, καθώς δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα πλοία, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά, πρόσκαιρα, τα 9.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

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