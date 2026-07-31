Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Χιλιάδες αφίξεις, 18 νεκροί και ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων

Snapshot Στη Θέουτα, χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν από το Μαρόκο, με τουλάχιστον 18 να έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια να φτάσουν διά θαλάσσης στον ισπανικό θύλακα.

Η Ισπανία ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για να υποστηρίξει την Πολιτοφυλακή λόγω της πίεσης στις τοπικές δομές υποδοχής και ασφαλείας.

Το συνοριακό πέρασμα Μπενί Ενζάρ στη Μελίγια έκλεισε μετά από μαζική απόπειρα εισόδου μεταναστών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Υπήρξε διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς η Ιταλία πρότεινε αποκλεισμό της Ισπανίας από τη Ζώνη Σένγκεν λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής της.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και ο υπουργός Εσωτερικών σχεδιάζουν επίσκεψη στη Θέουτα για την ενίσχυση της κυβερνητικής παρουσίας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Θέουτα, μετά την είσοδο χιλιάδων ανθρώπων από το γειτονικό Μαρόκο και τον θάνατο τουλάχιστον 18 που επιχείρησαν να προσεγγίσουν διά θαλάσσης τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Thousands of Moroccans keep crossing into Ceuta as night falls, running aimlessly through the city’s streets.



Guardia Civil sources earlier estimated as many as 40,000 had already jumped the fence today, a number that is almost certainly higher by now.



Imagine...a city of… pic.twitter.com/gUWjUM9Ew5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2026

Η Μαδρίτη ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν την Πολιτοφυλακή, καθώς οι μαζικές αφίξεις έχουν ασκήσει έντονη πίεση στις τοπικές δομές υποδοχής και στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στη γειτονική Μελίγια έκλεισε το συνοριακό πέρασμα Μπενί Ενζάρ, το μοναδικό που παραμένει σε λειτουργία μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου, μετά την απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν μαζικά τα σύνορα.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας

Η κρίση προκάλεσε αντιπαράθεση και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή της Ιταλίας, μετά τη δήλωση του Ιταλού ομολόγου του Αντόνιο Ταγιάνι ότι η Ισπανία θα πρέπει να τεθεί εκτός της Ζώνης Σένγκεν.

Ο Ταγιάνι υποστήριξε ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περισσότερους από 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα ενθάρρυνε τα κυκλώματα διακίνησης.

Ο Αλμπάρες χαρακτήρισε τις δηλώσεις «απρεπείς», τονίζοντας ότι η Ισπανία αναμένει από μια εταίρο χώρα «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα αναμένεται να επισκεφθούν τη Θέουτα την Παρασκευή, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ευρώπη.

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