Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Ήχησε το 112
Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας τα ξημερώματα της Παρασκευής.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
- Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
- Το μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Φλόκα προς Άρλα.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Πριν από λίγο λεπτά, ήχησε στους κατοίκους και το 112 το οποίο αναφέρει:
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα»
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