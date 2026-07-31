Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Φλόκα προς Άρλα. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Πριν από λίγο λεπτά, ήχησε στους κατοίκους και το 112 το οποίο αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα»