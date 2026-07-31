Σαν σήμερα 31 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 31 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 30 π.Χ. - Μάχη της Αλεξάνδρειας: Ο Μάρκος Αντώνιος επιτυγχάνει μικρή νίκη εναντίον των δυνάμεων του Οκταβιανού αλλά στη συνέχεια οι περισσότεροι στρατιώτες του λιποτακτούν, γεγονός που την επόμενη μέρα τον οδηγεί στην αυτοκτονία.
- 1920 – Ιουλιανά: Ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Ίων Δραγούμης ήταν Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός και λογοτέχνης. Υπήρξε βασικός οργανωτής των ελληνικών κοινοτήτων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Πρωταγωνίστησε στο γλωσσικό κίνημα του δημοτικισμού, ενώ με το συγγραφικό του έργο άσκησε σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της ελληνικής ιδεολογίας των αρχών του εικοστού αιώνα
- 1938 - Η Βουλγαρία υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με την Ελλάδα και άλλες χώρες των Βαλκανίων (Τουρκία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία).
- 1991 - Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη συνθήκη START I (Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων), η πρώτη για τη μείωση (με έλεγχο) των οπλικών αποθεμάτων (κυρίως των πυρηνικών όπλων) των δύο χωρών.
- 1964 - Ο τεχνητός δορυφόρος Ranger 7 στέλνει στη Γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης, 1.000 φορές καθαρότερες από ληφθείσες προηγουμένως από οποιοδήποτε γήινο τηλεσκόπιο.
- 2006 - Στην Κούβα, ο Φιντέλ Κάστρο παραχωρεί την εξουσία στον αδελφό του Ραούλ Κάστρο.
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