Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

Snapshot Στη Βουλή σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Η Κωνσταντοπούλου εξέφρασε αντιρρήσεις για την παρουσία της Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Η Πολύζου οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων λόγω έλλειψης αστυνομικής ταυτότητας.

Η δημοσιογράφος κατήγγειλε απόπειρα σύλληψής της και προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά της Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση και βιντεοσκόπηση.

Η Κωνσταντοπούλου κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στους διαδρόμους της Βουλής ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου με την οποία βρίσκεται σε δικαστική κόντρα.

Κατά πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής, παρουσία και του Φρουράρχου, με την πρόεδρο της Πλεύσης να εκφράζει αντιρρήσεις για την παρουσία της δημοσιογράφου στο χώρο. Κατά τις ίδιες πηγές, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησε παρέμβαση της αστυνομίας, καλώντας μάλιστα και το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Καθ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να κατέγραφε με το κινητό της τα όσα λάμβαναν χώρα.

Η Βασιλική Πολύζου, που δεν διέθετε αστυνομική ταυτότητα, οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Η δημοσιογράφος από την πλευρά της κατήγγειλε πως στόχος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν η σύλληψη της.

Η ίδια προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Προέδρου της Πλεύσης, καταθέτοντας μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση, καθώς και για τη βιντεοσκόπηση του περιστατικού.

Ποια είναι η Βασιλική Πολύζου

Η Βασιλική Πολύζου, είναι δημοσιογράφος, η οποία έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες «Δημοκρατία» και «Μανιφέστο», ενώ έχει εργαστεί και στους τηλεοπτικούς σταθμούς ART Tv και Alert Tv, όπως επίσης και με ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η Βασιλική Πολύζου

Σημειώνεται πως ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας στις ευρωεκλογές του 2024. Στη συνέχεια εργάστηκε στο κόμμα για μερικούς μήνες όταν και αποχώρησε.

Βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της χρωστά δεδουλευμένα.

Διαβάστε επίσης