Μήνυμα Μητσοτάκη: Χρειάζεται εντονότερη παρουσία των υπουργών στα ΜΜΕ

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα Περιφερειακά Μέσα.

Τόνισε ότι οι υπουργοί πρέπει να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο και να είναι καλά ενημερωμένοι για το σύνολο του έργου των Υπουργείων.

Επισήμανε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση και παρουσίαση έργων τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

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Πολιτικά μηνύματα προς τους υπουργούς έστειλε κατά το τέλος της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί», σημείωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι».

«Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030», τόνισε εν συνεχεία και επεσήμανε:

«Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας και πάλι ότι «ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».

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