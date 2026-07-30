Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

Snapshot Η σορός της 38χρονης Βρετανίδας E.J.R. που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ταυτοποιήθηκε από τις αρχές.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική.

Η δολοφονία της εκτιμάται ότι έγινε στις 15 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Το κινητό της θύματος παρέμεινε ενεργό μετά τον θάνατό της και το σήμα του έσβησε μόνο όταν η είδηση για το πτώμα έγινε γνωστή.

Η παραμονή του κινητού σε λειτουργία εγείρει νέα ερωτήματα για τις συνθήκες του εγκλήματος και πιθανό ρόλο του δράστη. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς οι διωκτικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε πως το κινητό τηλέφωνο του θύματος συνέχισε να λειτουργεί μετά τον θάνατό της, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Η γυναίκα, βρετανικής καταγωγής, ήταν 38 ετών και ονομαζόταν Elizabeth Jane Ross. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου από το Εδιμβούργο και διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική.

Μέσω της ανάλυσης των επικοινωνιών της, οι Αρχές καθόρισαν τον ακριβή χρόνο της δολοφονίας της, που εκτιμάται ότι συνέβη στις 15 Ιουλίου. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την τελευταία φορά που οι φίλοι της επικοινώνησαν μαζί της, καθώς από τότε τα ίχνη της χάθηκαν.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο στην υπόθεση προέκυψε από τις άρσεις απορρήτου. Το κινητό της γυναίκας δεν καταστράφηκε την ημέρα της δολοφονίας, αλλά παρέμεινε σε λειτουργία.

Κάποιος, πιθανότατα ο δράστης, το κρατούσε ενεργό, ενώ το σήμα της συσκευής έσβησε ξαφνικά τη στιγμή που η είδηση για το πτώμα μέσα στη βαλίτσα έγινε γνωστή στο κοινό.

Πώς την αναγνώρισαν, πώς έφτασε στην Ελλάδα

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα ρούχα που φορούσε η νεκρή γυναίκα και συγκεκριμένα το σορτς, που έφερε τα αρχικά ενός γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Όπως προκύπτει πλέον τα δεδομένα που έχουν αντλήσει οι Αρχές, η γυναίκα ταξίδεψε στη χώρα μας μέσω Κύπρου και πλέον επικεντρώνονται εκεί οι έρευνες για να διαπιστωθεί ποιες ήταν οι τελευταίες επαφές της στη μεγαλόνησο, πριν μεταβεί στην Ελλάδα.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι το

αν ταξίδεψε μόνη στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία εφόσον εντοπιστούν θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις.Αν έκανε κάποια κράτηση σε ξενοδοχείο ή σε σπίτι μέσω airbnbαν είχε μισθώσει κάποιο όχημα καιαν είχε προγραμματίσει κάποια άλλη μετακίνηση εντός ή εκτός Ελλάδας

Το γεγονός ότι τα στοιχεία της ήταν καταχωρημένα στις ΗΠΑ ενισχύουν το ενδεχόμενο να ζούσε μόνιμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές Αρχές έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους Αμερικανούς, όσο και με τους Κυπρίους για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης.

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