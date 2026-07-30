Οι μεγάλες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα των καναλιών

Μετακινήσεις, μεταγραφές, αποχωρήσεις που συζητιούνται

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι μεγάλες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα των καναλιών
LIFESTYLE
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  • Η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN και αναζητεί το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα.
  • Η Βελίκα Καραβάλτσιου μετακινείται από το MEGA στην ΕΡΤnews, ενώ ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει το καθημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.
  • Ο Απόστολος Μαγγηριάδης μετακινείται στον ΣΚΑΪ για να παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
  • Η Σία Κοσιώνη θα ενισχύσει τον ΑΝΤ1 ως σχολιαστής και παρουσιάστρια ενημερωτικής εκπομπής, ενώ αναμένεται η άφιξη του Άκη Παυλόπουλου για την πρωινή ζώνη.
  • Ο Παύλος Τσίμας αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ και μετακομίζει στο MEGA, ενώ ο Νίκος Μάνεσης παραμένει στον ALPHA παρά τις φήμες περί μετακίνησης στον ΑΝΤ1.
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Οι παρουσιαστές της ενημέρωσης είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της μεταγραφικής περιόδου. Για πρώτη φορά, ίσως, την τελευταία δεκαετία, μονοπωλούν έντονα το ενδιαφέρον και «εξοστρακίζουν» τους τηλεαστέρες της ψυχαγωγίας στο μιντιακό τοπίο.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN έπειτα από μία εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή. Η παρουσιάστρια υπέβαλε παραίτηση και έτσι δεν θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν στο μαγκαζίνο «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη. Η ίδια, αποτελώντας μία από τις πιο έγκριτες παρουσίες στον ενημερωτικό χώρο, έχει δεχτεί ήδη προτάσεις και αναμένεται το επόμενο τηλεοπτικό βήμα.

Στην ΕΡΤ, χθες, ανακοινώθηκε ότι πηγαίνει η Βελίκα Καραβάλτσιου. Με την εμπειρία, τη γνώση και τη δημοσιογραφική της κατάρτιση, η δημοσιογράφος αποχωρεί από το MEGA και ενισχύει το ενημερωτικό δυναμικό του ΕΡΤnews. Στο ίδιο μέτωπο, έχει ανακοινωθεί και ο Παναγιώτης Στάθης. Όπως έχει γνωστοποιηθεί, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18.00.

Ο προκάτοχός του, Απόστολος Μαγγηριάδης θα μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ για να βρεθεί στο τιμόνι του μεσημβρινού δελτίου. Ο δημοσιογράφος είχε και στο παρελθόν συνεργασία με τον Όμιλο του Φαλήρου, συνεπώς επιστρέφει σε ένα γνώριμο επαγγελματικά περιβάλλον.

Ο ενημερωτικός τομέας του ΑΝΤ1 ενισχύεται πολύ, με τον Βασίλη Παπαδρόσο να έχει βάλει σκοπό να μετατρέψει τον σταθμό σε συνώνυμο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης. Το deal με τη Σία Κοσιώνη ολοκληρώθηκε και η ανακοίνωση έκανε σύντομα τον γύρο του διαδικτύου. H δημοσιογράφος θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1. Σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση για τον Άκη Παυλόπουλο, που καταφτάνει στο Μαρούσι από το Φάληρο. Ο δημοσιογράφος θα αναλάβει την πρωινή ζώνη, με τον Βασίλη Χιώτη στο πλευρό του, που επίσης σχετικά πρόσφατα έφυγε από τον ΣΚΑΪ.

Αίσθηση προκαλεί και η αποχώρηση του Παύλου Τσίμα από τον ίδιο σταθμό, που αναμένεται να μετακομίσει στο MEGA. Ο δημοσιογράφος, που τις τελευταίες σεζόν είχε συνδέσει το όνομά του με το Φάληρο, φαίνεται ότι επιστρέφει στο επαγγελματικό του «σπίτι» και η εν λόγω εξέλιξη θα φέρει να δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται και στον Νίκο Μάνεση. Αν και τα τελευταία 24ώρα υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 και υπάρχουν σενάρια μεταγραφής, αξίζει να σημειωθεί ότι ο παρουσιαστής έχει ενεργό συμβόλαιο με τον ALPHA. Το κανάλι διαψεύδει κατηγορηματικά την μετακίνησή του και, όπως όλα δείχνουν, θα κρατά συντροφιά και του χρόνου με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

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