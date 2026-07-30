Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

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Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν
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  • Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Πέμπτη 30 Ιουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Θα συζητηθούν θέματα όπως η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα.
  • Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας και τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Θα εξεταστούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου.
  • Θα γίνει εισήγηση για την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 και τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.
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Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια,
  • Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός στις 17:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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