Πακιστάν: Αιματηρή επίθεση σε αστυνομικό σημείο ελέγχου – 15 νεκροί και 22 τραυματίες

Snapshot Στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα του Πακιστάν, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν σε επίθεση σε αστυνομικό σημείο ελέγχου.

Μεταξύ των νεκρών είναι επτά αστυνομικοί και οκτώ ένοπλοι που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» από τις πακιστανικές αρχές.

Η επίθεση έγινε κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, που ακολουθεί άλλο πολύνεκρο χτύπημα στην ίδια επαρχία πριν λίγες ημέρες.

Οι πακιστανικές αρχές αποδίδουν τη βία στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν και κατηγορούν ένοπλες οργανώσεις για χρήση αφγανικού εδάφους ως ορμητήριο, ενώ η κυβέρνηση των Ταλιμπάν το αρνείται. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον αστυνομικού σημείου ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Χανγκού, στη βορειοδυτική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Geo News, μεταξύ των νεκρών είναι επτά αστυνομικοί και οκτώ ένοπλοι, τους οποίους οι πακιστανικές αρχές χαρακτηρίζουν «τρομοκράτες». Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο πολύνεκρο χτύπημα στην ίδια επαρχία, όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο και ένοπλη επίθεση σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Τανκ άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς.

Οι πακιστανικές αρχές αποδίδουν το νέο κύμα βίας κυρίως στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, ενώ κατηγορούν ένοπλες οργανώσεις ότι χρησιμοποιούν ως ορμητήριο το αφγανικό έδαφος. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ απορρίπτει τις κατηγορίες.