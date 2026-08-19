Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία

«Ο ισραηλινός στρατός φρόντισε να καταλάβει η Συρία» ότι η Τουρκία δεν είναι ευπρόσδεκτη στην περιοχή, κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Δημήτρης Μάνωλης

Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική ενίσχυση στη Συρία που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλειά του, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποτρέψουν την εμφάνιση σοβαρής στρατιωτικής απειλής στα σύνορα της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν συριακή στρατιωτική βάση, αφού προηγουμένως η Ιερουσαλήμ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Δαμασκό για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Συρία την Τρίτη, ο Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το Ισραήλ «έκανε ξεκάθαρο το μήνυμα: Μην το κάνετε».

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική ενίσχυση στη Συρία που απειλεί το Ισραήλ. Καταστήσαμε το μήνυμα απολύτως σαφές: Μην το κάνετε. Προφανώς δεν το άκουσαν αρκετά καλά, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα».

Ομοίως, σε συνέντευξή του σε podcast την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί μια τουρκική στρατιωτική συγκέντρωση «που κατεβαίνει προς τα νότια, επειδή μας απειλεί».

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε την Τουρκία κατά τέτοιου είδους στρατιωτικών δραστηριοτήτων στη Συρία.

«Μην το κάνετε» («Don’t»), δήλωσε στα αγγλικά.

«Το μήνυμα μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν το άκουσαν, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αμπού αλ-Ντουχούρ στην Ιντλίμπ της Συρίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η Συρία βρισκόταν κοντά σε παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος ασφαλείας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

«Το Ισραήλ προειδοποίησε επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ασφάλειάς του και ότι θα επιθυμούσε την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί πότε πραγματοποιήθηκε η αναφερόμενη τουρκική ενίσχυση στρατευμάτων.

Ζαμίρ: Δεν θα επιτρέψουμε εχθρικές δυνάμεις στα σύνορα

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε την Τετάρτη τη νότια Συρία, όπου πραγματοποίησε επιχειρησιακή αξιολόγηση της κατάστασης και συναντήθηκε με εφέδρους που υπηρετούν στην περιοχή.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ζαμίρ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν κατά μήκος των συνόρων του και ότι θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του ισχύ «όπου και όποτε χρειαστεί».

«Βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα πολλαπλών μετώπων, όπου οι προκλήσεις αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς. Το συριακό μέτωπο αποτελεί ένα από αυτά», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο ισραηλινός στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και προετοιμάζεται αναλόγως.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα σύνορά μας και θα γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τη δύναμή μας με ακρίβεια, εκεί και όταν απαιτείται», ανέφερε ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου.

Το Ισραήλ διατηρεί τη ζώνη ασφαλείας

Ο Ζαμίρ τόνισε ακόμη ότι στόχος του Ισραήλ είναι να αποτρέψει τόσο την ανάπτυξη τρομοκρατικών απειλών όσο και τη δημιουργία μιας σοβαρής στρατιωτικής απειλής κοντά στα σύνορά του.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει στη Συρία μια προωθημένη αμυντική περιοχή, η οποία λειτουργεί ως ζώνη ασφαλείας πριν από τις ισραηλινές κοινότητες και στην οποία επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο πολλαπλών μετώπων, παραμένοντας σε εγρήγορση και επιχειρώντας σε όλα τα μέτωπα. Οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση και πρέπει να είμαστε διαρκώς προετοιμασμένοι», ανέφερε.

Ο Ζαμίρ εξήρε επίσης τη δράση των εφέδρων που υπηρετούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ορισμένοι έχουν συμπληρώσει εκατοντάδες ημέρες υπηρεσίας από την έναρξη του πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε 29χρονη σε κατασκήνωση

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:34LIFESTYLE

Μυριέλλα Κουρέντη: «Εκείνη που έστειλε την απάντηση» - Η εξομολόγηση για τη βοήθεια από την Παναγία σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το καλωσόρισμα γίνεται μαντινάδα στο Ρέθυμνο

23:15ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Σαράντα εφτά νέα κρούσματα, 4 νέοι θάνατοι την εβδομάδα μέχρι τις 19/8

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση της μπούρκας στους δημόσιους χώρους

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Δύο γυναίκες πέθαναν σε παραλίες με διαφορά 15 λεπτών

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κεδίκογλου στην ΕΛΑΣ με φόντο την «Οδύσσεια»: «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη»

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Βλήματα όλμων και πυρομαχικά στον βυθό – Περιοριστικά μέτρα σε έκταση 500 μέτρων

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: 46χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο τοπίο η Δονούσα: Εντυπωσιακές εικόνες από την ομίχλη που «σκέπασε» τις Κυκλάδες

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Μέκκα στη Σύνοδο των «R4» στην Κωνσταντινούπολη: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αίγυπτος

22:39ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στην Ουκρανία - Ο πρώην υπουργός Άμυνας ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θερινό πρόγραμμα στα μέσα μεταφοράς - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

22:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας απόψε σε τμήμα του Περιφερειακού

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:19LIFESTYLE

Μαγεμένη από την Πάτμο η Μαντόνα: Η επίσκεψη στη Μονή της Αποκάλυψης και η υπόσχεση ότι θα επιστρέψει

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Δύο γυναίκες πέθαναν σε παραλίες με διαφορά 15 λεπτών

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Μέκκα στη Σύνοδο των «R4» στην Κωνσταντινούπολη: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αίγυπτος

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

21:36NEWSBOMB

Φρίκη στην Ινδία: Κατακρεούργησαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο

20:32ΕΘΝΙΚΑ

«Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»: Η απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στο Αντίρριο – Δείτε βίντεο

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία

09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

20:54ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και επαναφέρει «γκριζες ζώνες» στο Αιγαίο

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση της μπούρκας στους δημόσιους χώρους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

23:15ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Σαράντα εφτά νέα κρούσματα, 4 νέοι θάνατοι την εβδομάδα μέχρι τις 19/8

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην κηδεία του δημάρχου Φούρνων: Με αναμμένους πυρσούς τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι - Βίντεο

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: 46χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κεδίκογλου στην ΕΛΑΣ με φόντο την «Οδύσσεια»: «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ