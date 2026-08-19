Νετανιάχου σε Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση στρατευμάτων της Τουρκίας στη Συρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική ενίσχυση στη Συρία που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλειά του, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποτρέψουν την εμφάνιση σοβαρής στρατιωτικής απειλής στα σύνορα της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν συριακή στρατιωτική βάση, αφού προηγουμένως η Ιερουσαλήμ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Δαμασκό για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Συρία την Τρίτη, ο Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το Ισραήλ «έκανε ξεκάθαρο το μήνυμα: Μην το κάνετε».

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική ενίσχυση στη Συρία που απειλεί το Ισραήλ. Καταστήσαμε το μήνυμα απολύτως σαφές: Μην το κάνετε. Προφανώς δεν το άκουσαν αρκετά καλά, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα».

Ομοίως, σε συνέντευξή του σε podcast την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί μια τουρκική στρατιωτική συγκέντρωση «που κατεβαίνει προς τα νότια, επειδή μας απειλεί».

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε την Τουρκία κατά τέτοιου είδους στρατιωτικών δραστηριοτήτων στη Συρία.

«Μην το κάνετε» («Don’t»), δήλωσε στα αγγλικά.

«Το μήνυμα μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν το άκουσαν, οπότε φροντίσαμε να το καταλάβουν καλύτερα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αμπού αλ-Ντουχούρ στην Ιντλίμπ της Συρίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η Συρία βρισκόταν κοντά σε παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος ασφαλείας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

«Το Ισραήλ προειδοποίησε επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ασφάλειάς του και ότι θα επιθυμούσε την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί πότε πραγματοποιήθηκε η αναφερόμενη τουρκική ενίσχυση στρατευμάτων.

Ζαμίρ: Δεν θα επιτρέψουμε εχθρικές δυνάμεις στα σύνορα

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε την Τετάρτη τη νότια Συρία, όπου πραγματοποίησε επιχειρησιακή αξιολόγηση της κατάστασης και συναντήθηκε με εφέδρους που υπηρετούν στην περιοχή.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ζαμίρ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν κατά μήκος των συνόρων του και ότι θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του ισχύ «όπου και όποτε χρειαστεί». «Βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα πολλαπλών μετώπων, όπου οι προκλήσεις αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς. Το συριακό μέτωπο αποτελεί ένα από αυτά», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο ισραηλινός στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και προετοιμάζεται αναλόγως.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα σύνορά μας και θα γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τη δύναμή μας με ακρίβεια, εκεί και όταν απαιτείται», ανέφερε ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου.

Το Ισραήλ διατηρεί τη ζώνη ασφαλείας

Ο Ζαμίρ τόνισε ακόμη ότι στόχος του Ισραήλ είναι να αποτρέψει τόσο την ανάπτυξη τρομοκρατικών απειλών όσο και τη δημιουργία μιας σοβαρής στρατιωτικής απειλής κοντά στα σύνορά του.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει στη Συρία μια προωθημένη αμυντική περιοχή, η οποία λειτουργεί ως ζώνη ασφαλείας πριν από τις ισραηλινές κοινότητες και στην οποία επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο πολλαπλών μετώπων, παραμένοντας σε εγρήγορση και επιχειρώντας σε όλα τα μέτωπα. Οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση και πρέπει να είμαστε διαρκώς προετοιμασμένοι», ανέφερε.

Ο Ζαμίρ εξήρε επίσης τη δράση των εφέδρων που υπηρετούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ορισμένοι έχουν συμπληρώσει εκατοντάδες ημέρες υπηρεσίας από την έναρξη του πολέμου.

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