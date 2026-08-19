Στη Συρία ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ - Ο συμβολισμός μετά το πλήγμα στην αεροπορική βάση

Τη σαφή προειδοποίηση ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να ανεχθούν την εδραίωση εχθρικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων τους απηύθυνε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυηνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψής του στη νότια Συρία. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε μια μόλις ημέρα μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον συριακής στρατιωτικής αεροπορικής βάσης, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Τελ Αβίβ, η Τουρκία σχεδίαζε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού μετέβη το πρωί στη ζώνη ασφαλείας που ελέγχει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Συρίας. Εκεί συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματικούς των επιχειρησιακών μονάδων, καθώς και με στελέχη που υπηρετούν στον τομέα ευθύνης, προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτική εκτίμηση της κατάστασης.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει και παρακολουθούμε στενά τις αλλαγές στο συριακό μέτωπο. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε ανάλογα για αυτές», ανέφερε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός.

Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ θεωρεί ότι το ρευστό σκηνικό στο εσωτερικό της Συρίας απαιτεί συνεχή αναπροσαρμογή των αμυντικών σχεδιασμών. Όπως ανακοινώθηκε από ισραηλινές πηγές, η στρατιωτική διοίκηση παρακολουθεί στενά κάθε απόπειρα ξένων δυνάμεων να εγκαταστήσουν βάσεις κοντά στη συνοριακή γραμμή.

Αποτροπή συμβατικών και τρομοκρατικών απειλών

Ο Εγιάλ Ζαμίρ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ετοιμότητα να παρέμβουν στοχευμένα όποτε κριθεί αναγκαίο. «Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιωθούν κατά μήκος των συνόρων μας και θα ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας ακριβώς εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός του Επιτελείου προσδιόρισε το διπλό καθήκον των μονάδων που επιχειρούν στην περιοχή. Ο στρατός οφείλει να αποτρέψει τη συγκρότηση τρομοκρατικών θυλάκων και ταυτόχρονα να μπλοκάρει την ανάδυση οποιασδήποτε σημαντικής στρατιωτικής απειλής στα σύνορα της χώρας.

Πάντως, η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη μετά τα πρόσφατα αεροπορικά χτυπήματα. Κι όμως, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, η στρατιωτική ηγεσία στο Τελ Αβίβ διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις αποτροπής θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση όπου διαπιστώνεται ανατροπή των όρων ασφαλείας.

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