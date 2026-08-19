Νετανιάχου: «Το Ισραήλ προειδοποίησε πολλές φορές τη Συρία, δεν θα ανεχτούμε απειλές ασφαλείας»

Snapshot Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτική βάση στη βορειοδυτική Συρία κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Συρία ότι παραβίασε το status quo ασφαλείας επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων κοντά στο Χαλέπι.

Το Ισραήλ προειδοποίησε επανειλημμένα τη Συρία για τη στρατιωτική ανάπτυξη, την οποία η Συρία αγνόησε.

Το Ισραήλ ζητά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω από τους βομβαρδισμούς σε στρατόπεδο της Συρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Το μήνυμα του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε την Τρίτη, οκτώ αεροπορικές επιδρομές στον διάδρομο προσγείωσης και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης της στρατιωτικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Υπογραμμίζεται πως «το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του, και θα καλωσόριζε μια επιστροφή στο status quo».

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