Αναπληρωτές: Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση προσλήψεων για 6.683 εκπαιδευτικούς – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Σε 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών προχωρά το υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027, με περισσότερες από 4.000 τοποθετήσεις να αφορούν την Ειδική Αγωγή και τις δομές υποστήριξης μαθητών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αναπληρωτές: Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση προσλήψεων για 6.683 εκπαιδευτικούς – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Το υπουργείοαιδείας προσέλαβε6.683 αναληρωτές εκπδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2026-2027.
  • Πάνω από 4.000 προσλήψεις αφορούν την Ειδική Αγωγή και τις δομές υποστήριξης μαθητών με ειδικές ανάγκες.
  • Δεν καλύφθηκαν 68 θέσεις, οι 62 εκ των οποίων στην Ειδική Αγωγή, λόγω έλλειψης υποψηφίων.
  • 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
  • Οι προσληφθέντες θα αναλάβουν υπηρεσία από τις 5 έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.
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Με 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενισχύονται οι σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Πάνω από 4.000 τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων τοποθετούνται περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές που υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

  • 2.459 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • 1.579 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης
  • Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
  • 766 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • 971 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης
  • 90 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία
  • Παράλληλα, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διατέθηκαν για πρόσληψη 15 προσωρινοί αναπληρωτές, 12 στη Γενική Εκπαίδευση και τρεις στην Ειδική Αγωγή.

Δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν 68 προγραμματισμένες θέσεις, από τις οποίες οι 62 αφορούσαν την Ειδική Αγωγή, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

778 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Στις νέες προσλήψεις περιλαμβάνονται και 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Από αυτούς:

  • 356 τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη
  • 68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
  • 33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Για 181 θέσεις δεν βρέθηκαν υποψήφιοι.

25 προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Επιπλέον, προσλαμβάνονται 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανάληψη υπηρεσίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

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