Από σήμερα οι αιτήσεις πληρωμής για επενδύσεις προστασίας ζωικού και φυτικού κεφαλαίου

Snapshot Από 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις στη βιοασφάλεια της κτηνοτροφίας και προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η διαδικασία αφορά επενδυτικά σχέδια των δράσεων 5.1.1 και 5.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, που συνεχίζονται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Υποβάλλονται αιτήματα για την παρέμβαση Π3-73-2.4 στη βιοασφάλεια ζώων και την παρέμβαση Π3-73-2.5 για προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικά και κλιματικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων και στην προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα.

Όπως γνωστοποίησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η διαδικασία αφορά επενδυτικά σχέδια των Δράσεων 5.1.2 και 5.1.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, τα οποία συνεχίζουν να υλοποιούνται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις μέσω δύο παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Ειδικότερα, δυνατότητα υποβολής αιτημάτων παρέχεται για: