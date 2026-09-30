Από σήμερα οι αιτήσεις πληρωμής για επενδύσεις προστασίας ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
Ανοίγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις που αφορούν τη βιοασφάλεια στην κτηνοτροφία και την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.
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- Από 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις στη βιοασφάλεια της κτηνοτροφίας και προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Η διαδικασία αφορά επενδυτικά σχέδια των δράσεων 5.1.1 και 5.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, που συνεχίζονται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.
- Υποβάλλονται αιτήματα για την παρέμβαση Π3-73-2.4 στη βιοασφάλεια ζώων και την παρέμβαση Π3-73-2.5 για προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικά και κλιματικά φαινόμενα.
Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων και στην προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα.
Όπως γνωστοποίησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Η διαδικασία αφορά επενδυτικά σχέδια των Δράσεων 5.1.2 και 5.1.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, τα οποία συνεχίζουν να υλοποιούνται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις μέσω δύο παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.
Ειδικότερα, δυνατότητα υποβολής αιτημάτων παρέχεται για:
- Την Παρέμβαση Π3-73-2.4 «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων», στην οποία μεταφέρονται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».
- Την Παρέμβαση Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα», που αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο».